جامعة الدول العربية تعقد اجتماعاً لوزراء الخارجية لـبحث تطورات القضية الفلسطينية

بعد التصعيد الإسرائيلي..

أعلن المندوب الفلسطيني الدائم لدى الجامعة العربية مهند العكلوك، اليوم السبت، أن مجلس الجامعة، سيعقد غداً الأحد، اجتماعاً لوزراء الخارجية، لـ"بحث تطورات القضية الفلسطينية".



وقال العكلوك في بيان أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي سيطلع المجلس على "الانتهاكات والجرائم والحصار الإسرائيلي المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني وعلى المدن والقرى الفلسطينية.



وأضاف العكلوك أن المالكي سيطلع المجلس أيضاً على السياسات الاستعمارية التي ترسخ الفصل العنصري من خلال التهجير القسري، وهدم منازل الفلسطنين والاعتقالات ومعاناة الأسرى في سجون الاحتلال".