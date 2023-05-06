خبير تغذية يكشف عن أهمية كوب الليمون بالماء على الريق

قدّم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد عظيمة لماء الليمون تعرف عليها ..
فوائد عظيمة لماء الليمون تعرف عليها:
ينعصر ليمونه علي لتر ماء بارد ونشربه علي مدار اليوم وليس علي الريق:
١-ينقي الجسم من الشوارد الحرة فهو مضاد للأكسدة قوي .
٢-يحمي طبقة الكولاجين الموجودة تحت الجلد ويقلل من التجاعيد ويؤخر ظهورها.
٣-يعطي نشاط ونضارة للجسم.
٤-فيتامين سي يحافظ علي نقاء عدسة العين.
٥-يساعد علي تقليل الكوليسترول الضار.
٦-يخفض الضغط المرتفع.
٧-يحتوي علي البوتاسيوم الذي ينظم ضربات القلب.
٨-مدر للبول وينقي المسالك البولية.
٩-يعمل كعامل مساعد في تقوية العظام و الغضاريف.
١٠-يساعد علي فقدان الوزن الزائد .
١١-يظبط مستوي السكر في الدم وينظم عمل الأنسولين
١٢-يضاعف امتصاص الحديد في الدم فيقى من الأنيميا .