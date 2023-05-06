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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

خبير تغذية يكشف عن أهمية كوب الليمون بالماء على الريق

صدى البلد

قدّم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد عظيمة لماء الليمون تعرف عليها ..

 

فوائد عظيمة لماء الليمون تعرف عليها:

ينعصر ليمونه علي لتر ماء بارد ونشربه علي مدار اليوم وليس علي الريق:

١-ينقي الجسم من الشوارد الحرة فهو مضاد للأكسدة قوي .

٢-يحمي طبقة الكولاجين الموجودة تحت الجلد ويقلل من التجاعيد ويؤخر ظهورها.

٣-يعطي نشاط ونضارة للجسم.

٤-فيتامين سي يحافظ علي نقاء عدسة العين.

٥-يساعد علي تقليل الكوليسترول الضار.

٦-يخفض الضغط المرتفع.

٧-يحتوي علي البوتاسيوم الذي ينظم ضربات القلب.

٨-مدر للبول وينقي المسالك البولية.

٩-يعمل كعامل مساعد في تقوية العظام و الغضاريف.

١٠-يساعد علي فقدان الوزن الزائد .

١١-يظبط  مستوي السكر في الدم  وينظم عمل الأنسولين

١٢-يضاعف امتصاص الحديد في الدم فيقى من الأنيميا .

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