أمين صندوق الأهلي: مصر فيها 100 مليون أهلاوي.. ومبروك السوبر

علق خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، على فوز النادي الأهلي بالسوبر المصري على حساب نادي بيراميدز أمس .

وقال خالد مرتجي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مبروك لجمهور النادي الأهلي ".

وأضاف خالد مرتجي :" مصر فيها حوالي 100 مليون اهلاوى من أصل 125 مليون مصري ".

وتابع :" النادي الأهلي سبب في إسعاد الشعب المصري بأكمله ".

وأكمل أمين صندوق النادي الأهلي:" النادي الأهلي فريق محترم وكنا مستعدين لأي منافس في لقاء السوبر"، مضيفا:" كنا نرغب في تواجد الزمالك كمنافس لنا في السوبر ".

ولفت خالد مرتجي :" كان عندي احساس اننا هنكسب والفريق استطاع ان يرسم البهجة على وجوه الجمهور الاهلاوي في الإمارات ".