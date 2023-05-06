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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يا سلام على احتفال كهربا.. أحمد موسى عن فوز الأهلي بالسوبر: لاعيبة رجالة

أحمد موسى
أحمد موسى

هنأ الإعلامي أحمد موسى، النادي الأهلي وجماهيره، بالفوز ببطولة السوبر المصري، على حساب نادي بيراميدز أمس.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  مبروك للأهلي، ولاعبي الأهلي رجالة ".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"  الاستاد امبارح كان ممتلئا باللون الأحمر، واللون الأحمر اكتسح أبو ظبي ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  مباراة أمس كانت من أفضل المباريات التي رأيناها، والمباراة كانت ممتلئة بالفنيات ".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  الأهلي يركز على تحقيق البطولات فقط، وسوف يحقق النادي الاهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا أيضا ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" محمد الشناوي كان نجم المباراة وشال 3 أهداف محققة "، مضيفا:" ياسلام على احتفال كهربا ".
 

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