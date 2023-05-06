يا سلام على احتفال كهربا.. أحمد موسى عن فوز الأهلي بالسوبر: لاعيبة رجالة

هنأ الإعلامي أحمد موسى، النادي الأهلي وجماهيره، بالفوز ببطولة السوبر المصري، على حساب نادي بيراميدز أمس.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مبروك للأهلي، ولاعبي الأهلي رجالة ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الاستاد امبارح كان ممتلئا باللون الأحمر، واللون الأحمر اكتسح أبو ظبي ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مباراة أمس كانت من أفضل المباريات التي رأيناها، والمباراة كانت ممتلئة بالفنيات ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الأهلي يركز على تحقيق البطولات فقط، وسوف يحقق النادي الاهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا أيضا ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" محمد الشناوي كان نجم المباراة وشال 3 أهداف محققة "، مضيفا:" ياسلام على احتفال كهربا ".

