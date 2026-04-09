الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي للتوسع في الطاقة المتجددة: رؤية إستراتيجية لتعزيز أمن الطاقة

محمد الشعراوي

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات عبد الفتاح السيسي بشأن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدين أنها تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق أمن الطاقة ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، في ظل التحديات العالمية المتزايدة في قطاع الطاقة.

وأكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تمثل رؤية استراتيجية مهمة لتعزيز أمن الطاقة في مصر وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.

وأوضح "نظير" في تصريحات خاصة أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التحول إلى اقتصاد أخضر، مشيرا إلى أن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يسهم بشكل مباشر في تقليل فاتورة الاستيراد من الوقود الأحفوري، إلى جانب دعم الاستدامة البيئية.

وأضاف أن هذه التوجهات تعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات العالمية في قطاع الطاقة، خاصة في ظل التقلبات الجيوسياسية.

وأكد أن التوسع في الطاقة النظيفة يفتح المجال أمام جذب استثمارات أجنبية جديدة وتوفير فرص عمل، فضلا عن دعم خطة الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

وأكد الدكتور أشرف سعد، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة في مصر.

وأوضح "سعد" في تصريحات خاصة أن الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يُسهم بشكل مباشر في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني من خلال خفض تكاليف الاستيراد وتقليل الضغوط على العملة الأجنبية.

وأضاف أن تحقيق مزيج طاقة متوازن يُعد من أهم الركائز التي تضمن استقرار منظومة الكهرباء، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بأسعار الطاقة وتقلبات الأسواق، مؤكدًا أن هذا التوجه يعزز من قدرة الدولة على مواجهة الأزمات وضمان استمرارية الإمدادات.

وأشار إلى أن التحول نحو الطاقة الخضراء يفتح آفاقًا واسعة لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، وهو ما يدعم خطة الدولة للتحول إلى مركز إقليمي رائد في هذا المجال.

أشاد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، بتوجيهات عبد الفتاح السيسي التي تستهدف خفض الاعتماد على الوقود التقليدي والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، مؤكدا أن هذا التوجه يحمل أبعادًا اقتصادية وتنموية كبيرة.

وأشار "العطار" في تصريحات خاصة إلى أن الاعتماد على الطاقة المتجددة سيساهم في خفض تكاليف الإنتاج، خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية، وهو ما سينعكس إيجابيًا على أسعار السلع والخدمات للمواطنين.

وأضاف أن تنويع مصادر الطاقة يعزز من استقرار الشبكة القومية للكهرباء، ويقلل من الضغوط على الموارد التقليدية، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة، مع تقديم حوافز للمستثمرين وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بقوة في هذا المجال الحيوي.

واختتم أن هذه التوجهات تعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات العالمية في قطاع الطاقة، خاصة في ظل التقلبات الجيوسياسية.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب البقدونس؟
دينزا Z9GT
نصائح لتناول الفسيخ و الرنجة دون أضرار..
يارا بفستان كب أنيق في جلسة تصوير جديدة
