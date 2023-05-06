الجميع يعبر عن رأيه بالحوار الوطني.. أحمد موسى: لن نعود للفوضى مجددا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الحوار الوطني يشمل جميع أطياف المجتمع ماعدا من تلطخت يده بالدم.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر لن تعود للفوضى مرة أخرى ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" إحنا بندفع تمن ما حدث في عام 2011 من خراب ودمار "، مضيفا:" مصر تضررت كثيرا من الفوضى والخراب ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" كل من له رأي يعبر عن رأيه في الحوار الوطني، ويتم الحديث عن كافة قضايا الوطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي أوقف بيع سيناء أيام حكم جماعة الإخوان الإرهابي في 2012 ، ومنع الرئيس السيسي توطين غير المصريين في سيناء ".