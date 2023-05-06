المستشار محمود فوزي عن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني: مشهد شديد التنوع والشمول

حل المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، ضيفا على الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج ببرنامج “الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية “الحياة”، للحديث عن آخر استعدادات الحوار الوطني.

وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني،: “الأمانة الفنية للحوار الوطني تعتبر الذراع التنفيذي لمجلس الأمناء وحلقة الوصل ما بين مؤسسات الدولة المختلفة المتصلة بالحوار مع مجلس الأمناء”.

وتحدث المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني٫ مشيرا: “قرابة الـ 2000 شخص حضروا الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني من مختلف الاتجاهات ومن كل الطوائف وفئات المجتمع المصري”.

وأكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني،: “الجلسة الافتتاحية شهدت حضور من كل مكونات المجتمع المصري سواء سياسيين أو اقتصاديين أو شخصيات عامة أو قيادات محلية أو الشباب أو المرأة ورجال الفن والدين”٫ مؤكدا: “كان مشهد شديد التنوع والشمول”.

