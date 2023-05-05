رئيس حزب الجيل الديمقراطي: الحوار الوطني سيقدم حلولا مبتكرة.. فيديو

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني حملت لنا ما سوف يتم في جلسات اللجان المختلفة.

وأضاف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة"، تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "هذا التنوع والثراء الذي حدث في الجلسة الافتتاحية أعطى آمال كثيرة لدينا كرؤساء أحزاب وللشعب المصري كله أن الحوار لن يكون مثل الحوارات السابقة".

وأشار ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي،: "الحوار الوطني سيكون حوارا مفتوحا فيه مكاشفة ومصارحة وفيه حلول مبتكرة من أصحاب الفكر والرأي"، موضحا: "ما شاهدناه في الجلسة الافتتاحية يؤكد أن هذا الحوار سيكون متنوعا".