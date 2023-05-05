رئيس حزب الريادة: المجتمع المصري كله مشارك في الحوار الوطني.. فيديو

قال كمال حسنين رئيس حزب الريادة، إن كان هناك ممثلين عن كل فئات المجتمع المصري خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.

وأضاف كمال حسنين رئيس حزب الريادة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة"، تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الجلسة الافتتاحية كانت عبارة عن جمعية تأسيسه حضر فيها مندوبين عن كل المجتمع المصري، مؤكدا: "المجتمع المصري كله مشارك في الحوار الوطني".

وأشار: "الرئيس السيسي، أرسل عبر كلمته رسالة لكل الأطياف سواء معارضة أو موالاة، بأن التنوع في الآراء والاختلاف في والأطروحات يعزز من كفاءة المخرجات، كما ناشد الحضور بذل الجهود واقتحام المشكلات والقضايا وإيجاد الحلول".

وأوضح كمال حسنين رئيس حزب الريادة،: "نهدف الخروج بتوصيات حقيقة وواقعية قابلة للتنفيذ بآلية مستمرة".

