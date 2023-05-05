برلماني: ملف الصحة من أولويات الحوار الوطني

قال النائب علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن ملف الصحة من أهم الملفات على أجندة الحوار الوطنى، لاسيما وأن الجلسة الافتتاحية أكدت أن كل المشاركين فى الحوار الوطنى يضعون مصلحة المواطن نصب اعينهم، وأن لا مصلحة شخصية تعلو على مصلحة الوطن.





وأضاف على مهران، أن ملف الصحة والتعليم من أهم الملفات التي تؤدي إلى نهضة الشعوب ، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم بدأ فى اتخاذ العديد من الخطوات فى ملف الصحة ، والذى تم إهماله على مدارس سنوات عديدة ، فأصبحت البنية التحتية فى وضع صعب، بجانب ما ورثناه من مشاكل أخرى مرتبطة بالمستشفيات مرتبات الاطباء، وغيره من الملفات الهامة .



وأوضح رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني يركز على الإشكاليات التي تمثل المصلحة العامة وينشغل بها المواطن، دون المساس بطبيعة الدولة المستقرة، وأن ملف الصحة من الملفات التى تمثل أولوية على مائدة الحوار ، ويشارك فى المناقشات كثير من القامات العلمية والباحثين المتميزين، الذين سوف يسعون لوضع تصور شامل لحل أزمات هذا الملف فى جميع جوانبه .



وأشار إلى أننا نتوقع أن يحدث الحوار الوطني تغيير ونقلة كبيرة ونوعية في ملف الصحة ، حيث أن ملف الصحة كان ملفا صعبا قبل تولى الرئيس السيسي المسؤلية، لكنه حمل على عاتقه معالجة أمور كثيرة مثل ملف شباب الاطباء، والتامين الصحى ، وتطوير المستشفيات الحكومية والجامعية، بجانب ملف الأجور وملف هجرة الأطباء ، موضحا أن الحوار الوطنى يبحث احتياجات المواطنين والطبيب والمؤسسة التي تقدم الخدمة.