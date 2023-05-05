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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الشاعر شعبان يوسف: الحوار الوطني يستوعب كل التيارات والاتجاهات الفكرية

الشاعر والمؤرخ شعبان
الشاعر والمؤرخ شعبان يوسف

استضاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ، خلال حلقة اليوم من برنامج "العاشرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الشاعر والمؤرخ شعبان يوسف، للحديث عن الثقافة والحفاظ على الهوية في الحوار الوطني.

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وقال الشاعر والمؤرخ شعبان يوسف،: "الثقافة عنصر مهم جدا في بناء الإنسان"، لافتا: "الثقافة ليست الشعر والأدب والمسرح والسينما فقط بل هي السلوك الاجتماعي أيضا، وهي متقاطعة مع كل الملفات".

 

وأضاف الشاعر والمؤرخ شعبان يوسف،: "هناك محاولة استيعاب لكل التيارات والاتجاهات الفكرية في الحوار الوطني وهو ما سيعطي تنوع للحوار الوطني".

 

وأشار الشاعر والمؤرخ شعبان يوسف،: "الحوار الوطني يجمع كل التيارات المختلفة، وستكون هناك آراء وأفكار مختلفة ربما تكون لأول مرة".
 

الشاعر والمؤرخ شعبان يوسف السلوك الاجتماعي الإعلامي محمد سعيد محفوظ الإعلامي محمد سعيد الحوار الوطني

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