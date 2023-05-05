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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو لجنة الحوار الوطني: نحتاج كل الجهد الممكن لنجد حلولا متفق عليها

النائبة أمير صابر،
النائبة أمير صابر، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الحوار الوطني

قالت النائبة أمير صابر، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الحوار الوطني، إن مشهد يوم افتتاح أولي جلسات الحوار الوطني كان كاشفا جدا عن استغراق عاما للتحضير له، مشيرة إلى أن الأطراف التي حضرت تلك الجلسة كان من الصعوبة أن تتحدث مع بعضها البعض.

وأضافت عضو مجلس النواب وعضو لجنة الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن مصر استغرقت فترة طويلة فى حالة من الركود السياسي الكبير وكانت تحتاج هذا المتنفس من الحوار الوطني وملاقاة تلك المساحة المشتركة بشكل جاد، الأمر الذي لم يكن الأمر سهلا على الإطلاق.

وتابعت عضو مجلس النواب وعضو لجنة الحوار الوطني، أن مجلس الأمناء قضي ساعات طويلة فى محاولة تقريب وجهات النظر من أجل الاتفاق على الأولويات والهيكل والمتحدثين والمقررين الخاص بالحوار الوطني، معقبة: “نحتاج كل الجهد الممكن حتى نجد حلول متفق عليها بها الحد الأدنى من الاتفاق”.

لجنة الحوار الوطني الحوار الوطني “التاسعة مجلس الأمناء وجهات النظر

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