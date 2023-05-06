أحمد موسى: مصر لم تتأخر عن سداد ديونها..فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك مؤسسات أمريكية اقتصادية تتحدث عن التصنيف الإئتماني لمصر واقتصاديها وتنشر تقارير سلبية عن اقتصاد مصر .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" مصر لم تتأخر في أي مرحلة عن سداد ديونها مطلقا ولن تتأخر عن سداد الديون".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مؤسسات التصنيف الدولية تنشر تقارير سلبية عن الاقتصاد المصري من أجل ترويج حالة ارتباك عن اقتصاد مصر ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" أي مستثمر يرغب في الاستثمار في مصر يسأل اولا عن الحوافز التي سوف يحصل عليها واسعار المرافق التي يحصل عليها المستثمر ".