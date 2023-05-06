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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: مصر لم تتأخر عن سداد ديونها..فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك مؤسسات أمريكية  اقتصادية تتحدث عن التصنيف الإئتماني لمصر واقتصاديها  وتنشر تقارير سلبية عن اقتصاد مصر .

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"  مصر لم تتأخر في أي مرحلة عن سداد ديونها مطلقا ولن تتأخر عن سداد الديون".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  مؤسسات التصنيف الدولية تنشر تقارير سلبية عن الاقتصاد المصري من أجل ترويج حالة ارتباك عن اقتصاد مصر ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  أي مستثمر يرغب في الاستثمار في مصر يسأل اولا عن الحوافز التي سوف يحصل عليها  واسعار المرافق  التي يحصل عليها المستثمر ".

أحمد موسى مصر الاستثمار الاقتصاد اخبار التوك شو

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