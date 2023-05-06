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رئيس التحرير
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رجال أعمال: الحوار الوطني منصة للنقاش حول مستقبل الاقتصاد القومي.. وفرصة عظيمة لعلاج عقبات وتحديات التنمية الشاملة

صدى البلد

أحمد حسام عوض: الحوار الوطني يتناول مشكلات الجانب الاقتصادي

شعبة المستوردين: فرصة عظيمة لعلاج تحديات الملف الاقتصادي

الغزالي: منصة لتوسيع المناقشة بشأن الاقتصاد والصناعة

أكد أحمد حسام عوض عضو جمعية رجال الأعمال وأمين شباب القاهرة بحزب مستقبل وطن أن انطلاق الحوار الوطني جاء في ظروف استثنائية خاصة في الجانب الاقتصادي الذي يتطلب تركيزا شديدا لعلاج التحديات الواضحة في الملف الاقتصادي ومساعدة الدولة والحكومة من خلال استطلاع اراء مختلف الجهات والاستفادة من الخبرات العلمية والعملية من رجال الاعمال والصناع وأساتذة الجامعات وأيضا الشباب.

وقال عوض إن الكوادر الشبابية في مصر لديها من الوعي والحس الوطني والكفاءة ما يؤهل الشباب للقيام بدور فعال في الإصلاح علي كافة المستويات الإنسانية والثقافية والاقتصادية والمجتمعية.

ووجه أحمد حسام عوض الشكر للقيادة السياسية ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الشخصي ودعوته لانعقاد الحوار الوطني والاستماع الي مختلف الآراء من جميع فئات المجتمع مشيرا الي ان دعم السيد الرئيس ومتابعته لمخرجات الحوار الوطني ستكون قوة داعمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني .

وأكد أهمية إقامة العديد من الملتقيات والندوات التعريفية بصعوبة ما تواجهه مصر من تحديات داخلية وخارجية لها اثار سلبية علي المجتمع وأن أبناء مصر المخلصين لديهم الفرصة لإبداء الرأي والمساهمة في وضع الحلول لتجاوز هذه  المرحلة الحرجة.

قال المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحوار الوطني فرصة عظيمة لعلاج التحديات التي تواجه الملف الاقتصادي في كافة القطاعات في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تتطلب تركيزا شديدا من كافة الأطراف لمساعدة الدولة والحكومة لتخطي هذه الأزمات.

وأضاف بشاي في تصريحات صحفية اليوم، أن انطلاق الحوار الوطني يهدف إلى الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية من رجال الأعمال والصناع وأساتذة الجامعات وأيضا الشباب، من خلال استطلاع آراء مختلف الجهات 
للوصول إلي أهم الآراء التي يمكن الاستفادة منها في إزالة التحديات الاقتصادية وعلاجها .

خارطة طريق  اقتصادية و اجتماعية

أكد رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة المستوردين، أن دعوة القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لانعقاد الحوار الوطني والاستماع الي مختلف الآراء من جميع فئات المجتمع يؤكد علي تقدير الرئيس السيسي لأهمية  ومتابعته مخرجات الحوار الوطني والتي ستكون بمثابة خارطة طريق  اقتصادية و اجتماعية نستطيع من خلالها تجاوز هذه  المرحلة الحرجة ، مشددا علي أن الإصلاح الاقتصادي ووضع الحلول لما يواجهه الملف الاقتصادي من تحديات هو مسئولية مشتركة لكل أبناء الوطن و ليس الحكومة وحدها .

وطالب متي بشاي، بضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها أن تحد من قدرة وتنافسية مناخ الأعمال المصري وعلي رأسها "البيروقراطية" والالتزام بتطبيق التحول الرقمي في كافة القطاعات والهيئات.

أكدت الدكتورة زينب الغزالي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال ان المرأة المصرية مشاركة بقوة في الحوار الوطني.

وقالت ان دعوة الرئيس السيسي ودعمه للحوار الوطني أتاح الفرصة لمشاركة جميع فئات المجتمع في الحوار والمشاركة في وضع الحلول الممكنة لعلاج التحديات في مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والثقافية وغيرها.
وذكرت الدكتورة زينب الغزالي ان الملف الاقتصادي والصناعة بوجه خاص تتطلب زيادة في التركيز والاهتمام  والرعاية في ظل الأجواء الصعبة التي فرضتها الظروف من حولنا ومن المهم الحفاظ علي الصناعة الوطنية ومساندتها اجرائيا ومعنويا وتشريعيا من خلال إقرار آليات للتسهيل وإلغاء الأعباء الإضافية التي أصبحت عبئا علي كاهل المنتجين وهو الأمر الذي يؤثر علي المنافسة ويجعل المنتج المصري في موقف صعب في مواجه منتجات مدعومة من حكوماتها بشكل كبير.

ووجهت الدكتورة زينب الغزالي الشكر الي الرئيس عبد الفتاح السيسي علي دعمه للحوار الوطني.

وقالت انها فرصة لبداية جديدة نعالج فيها الأخطاء ونعزز من مبدأ المشاركة للجميع مشيرة الي أن الحوار الوطني فرصة ذهبية لتوسيع مساحة الحوار حول المشكلات التي تواجه الملف الاقتصادي والصناعة الوطنية.

وأكدت الغزالي علي ضرورة استمرار الحوار لما يمثله من فرصة للتواصل وسماع الآراء بين المسئولين والمواطنين، للوصول إلى وضع تصور عام لأولويات العمل الوطني، خاصة وأن الحوار يشمل جميع القوى السياسية والأحزاب ومنظمات الاعمال والمجتمع المدني.

الاتحاد العام للغرف التجار اساتذة الجامعات اتحاد العام للغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية التجارة الداخلية

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