أشرحوا للناس .. أحمد موسى يطالب الحكومة بأمر عاجل ..فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه على الحكومة المصرية أن تشرح للمواطن أهمية قراراتها في مختلف القضايا .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الحكومة هي من تدافع عن قراراتها ونحن لا ندافع عن أحد ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" المواطن يحتاج إلى اهتمام وشرح أهمية القرارات الحكومية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" ليس من دور الإعلام تبرير قرارات الحكومة ، والحكومة هي من تشرح قراراتها ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" بعد زيادة السولار الخميس الماضي اثر ذلك على أسعار السلع بشكل ملحوظ"، مضيفا:" هل هناك أحد التزم بتعريفة الركوب التي حددتها المحافظات".