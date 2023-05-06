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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرحوا للناس .. أحمد موسى يطالب الحكومة بأمر عاجل ..فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه على الحكومة المصرية أن تشرح للمواطن أهمية قراراتها في مختلف القضايا .

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الحكومة هي من تدافع عن قراراتها ونحن لا ندافع عن أحد ".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" المواطن يحتاج إلى اهتمام وشرح أهمية القرارات الحكومية ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"    ليس من دور الإعلام تبرير قرارات الحكومة ، والحكومة هي من تشرح قراراتها ".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"   بعد زيادة السولار الخميس الماضي اثر ذلك على أسعار السلع بشكل ملحوظ"، مضيفا:" هل هناك أحد التزم بتعريفة الركوب التي حددتها المحافظات".

أحمد موسى الحكومة قرارات الحكومة مصر اخبار التوك شو

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