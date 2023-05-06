أزمة كبيرة.. أحمد موسى يحذر من هذا الأمر على الهواء.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك مشكلة كبيرة في ظل تواجد سوق موازية لـ الدولار في مصر.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، : خ"معندناش شفافية في عدد المستثمرين الذين ضخوا استثمارات في مصر ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" لابد من تواجد آليات وحوافز لدعم الصناعة وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" قيمة تحويلات المصريين من الخارج انخفضت ولم تعد كما كانت، وعلينا أن نقضى على السوق الموازية للدولار ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "أي مستثمر يرغب في الاستثمار في مصر يسأل أولا عن الحوافز التي سيحصل عليها وأسعار المرافق التي يحصل عليها".