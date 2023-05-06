مصلحة البلد.. أحمد موسى: أقصى اليمين واليسار شاركوا في الحوار الوطني

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الجميع يعبر عن آرائه في الحوار الوطني الذي يشارك فيه كافة القوى السياسية .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نستهدف أمن واستقرار مصر ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" محدش عايز غير مصلحة الدولة المصرية ومحدش عايز مصلحة شخصية من الحوار الوطني".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" استمعت إلى العديد من الشخصيات العامة التي تحدثت في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني ، والجميع يستهدف مصلحة الوطن ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" أقصى اليمين واليسار كانوا مشاركين في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني "، مضيفا:" في ناس حضرت الحوار الوطني الشعب مش بيحبهم ".

