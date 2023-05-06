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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مصلحة البلد.. أحمد موسى: أقصى اليمين واليسار شاركوا في الحوار الوطني

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الجميع يعبر عن آرائه في الحوار الوطني الذي يشارك فيه كافة القوى السياسية .

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   نستهدف أمن واستقرار مصر ".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" محدش عايز غير مصلحة الدولة المصرية ومحدش عايز مصلحة شخصية  من الحوار الوطني".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  استمعت إلى العديد من الشخصيات العامة التي تحدثت في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني ، والجميع يستهدف مصلحة الوطن ".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"    أقصى اليمين واليسار كانوا مشاركين في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني "، مضيفا:" في ناس حضرت الحوار الوطني الشعب مش بيحبهم ".
 

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