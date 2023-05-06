دعم سياسي واهتمام حكومي.. محمود فوزي: الحوار الوطني للتشخيص والعلاج

حل المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، ضيفا على الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج ببرنامج “الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية “الحياة”، للحديث عن آخر استعدادات الحوار الوطني.

وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني،: “هناك دعم سياسي واهتمام حكومي بالحور الوطني”٫ لافتا: “الحكومة مدعوة دائما لجلسات الحوار بناء على رغبتها وباختيارها دون أدنى مسئولية على الحكومة”.

وأشار المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني،: “الحوار الوطني سيصدر مخرجاته للرئيس السيسي وهو الذي يحركها في الاتجاه الذي يراه”٫ موضحا: “الحوار الوطني للتشخيص والعلاج”.