محمود فوزي يكشف عن الفئة الوحيدة التي لم تدع للحوار الوطني ..فيديو

حل المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، ضيفا على الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج ببرنامج “الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية “الحياة”، للحديث عن آخر استعدادات الحوار الوطني.

وتحدث المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني٫ مشيرا: “قرابة الـ 2000 شخص حضروا الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني من مختلف الاتجاهات ومن كل الطوائف وفئات المجتمع المصري”.

وأضاف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني،: “الجلسة الافتتاحية شهدت حضور من كل مكونات المجتمع المصري سواء سياسيين أو اقتصاديين أو شخصيات عامة أو قيادات محلية أو الشباب أو المرأة ورجال الفن والدين”٫ مؤكدا: “كان مشهد شديد التنوع والشمول”.



وأكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني،: “كنا حريصين أن يكون كل مكون من مكونات المجتمع المصري يجد له تمثيل٫ والفئة الوحيدة التي لم تدع لهذا الحوار هي الفئة التي حرضت على العنف ومارسته وانتهكت أحكام الدستور والقانون فقط”.

