جمعية مستثمري العاشر من رمضان: الحوار الوطني فرصة لتحديد أهداف المرحلة القادمة

قال يحيي عفيفي عضو جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، عضو غرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية، إن الحوار الوطني لفت أنظار الجميع من أبناء الوطن ويعد فرصة لتوحيد آراء خبراء السياسة والاقتصاد وسوف يعمل على اتساع هذه الرؤية وتحديد أهداف المرحلة القادمة.

واوضح عفيفي، في بيان له اليوم أن هذا الحوار الوطني الكبير يعكس حرص القيادة السياسية لسماع الجميع من خلال حوار مفتوح لصالح مصر ولتكوين رؤية مستقبلية لمقدرات الوطن وما تؤديه مثل هذه الحوارات الوطنية من توحيد وجهات النظر.

وأشار إلى أهمية الحوار الوطني في إظهار لغة المكاشفة بالحقائق والشفافية للحكومة وكافه الاتجاهات السياسية والاقتصادية، خاصة وأن المستثمر والمواطن ينتظر أن يخرج عنه قرارات مستقبلية وتوصيات للحكومة لتعديل بعض السياسات الاقتصادية الحالية لتشجيع جذب الاستثمارات الخارجية والاستثمارات المصرية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص ودوره في تنمية الاقتصاد الكلي.

وأكد إن مصر اثبتت خلال الفترة السابقة قدرتها على التغيير وجذبت انظار العالم لوجود استقرار سياسي وأمن وبنية تحتية من كهرباء وغاز وطرق ومواني تؤهلها أن تكون من أعلى نسب النمو الاقتصادي في المنطقة.

ودعا عفيفي إلي ضرورة إعادة النظر في كافة السياسات والقرارات التي أدت إلى بطء حركة الاستثمارات والتجارة الخارجية من استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج وتصدير المنتجات المصرية مما ادي بالتبعية الى تباطؤ عجلة الانتاج واضرت بالتصدير وما تبعه من تأثير مباشر علي جلب الدولار.

كما أكد علي أهمية مناقشة معضلة ثبات سعر الدولار ووقف صعوده أمام الجنيه وهو ما ادي الي أن صانع كان او مزارع او تاجر لا يستطيع حساب ارباحه وخسائره والتي تعد من بديهيات التجارة، لافتاً إلى أهمية وجود سوق حر يسهل عمليه دخول وخروج الاموال للمستثمرين المصريين والاجانب مما يجعل مصر سوق جاذب للاستثمار.

واضاف كما يجب ايضا على الحكومة ايجاد الافكار الجديدة للمشكلات التي يعاني منها المستثمرين في العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، وعلي مستوي المنافسة الدولية ايضا بالإضافة إلى الحد من البيروقراطية التي تعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية.