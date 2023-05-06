الشعب الديمقراطي: الحوار الوطني يضم كل القوى السياسية ويناقش جميع الملفات.. فيديو

قال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الحوار الوطني يؤكد على وجود إعداد جيد تم استغراقه خلال عام كامل، مما أدى إلى وصولنا للائحة توضع لأول مرة في حوار وطني، موضحًا أن اللائحة التي وضعت لتنظيم الحوار الوطني، الذي يضم كل القوى السياسية في مصر، ويناقش المحاور المجتمعية والسياسية والاقتصادية، وما يحويه من 113 قضية أخرى.

وأضاف "فؤاد" عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن المنسق العام للحوار الوطني قام مع التيار المدني وباقي القوى السياسية المشكلة لأمانة الحوار الوطني في وضع مدونة سلوك ولائحة داخلية، مما جعل القوى السياسية تنظر بارتياح شديد إلى أن تلك المدة التي استغرقت 9 أشهر تقريبًا كانت بالفعل من أجل عمل بناءً.

وتمثلت جهود الحوار الوطني بمراحلة التحضيرية في تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، و إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني، وإصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني، والاستقرار على ثلاثة محاور رئيسية و19 لجنة فرعية وتحديد قضايا الجلسات النقاشية بواقع 113 قضية، والتوافق على اختيار 44 مقررًا ومقررًا مساعدًا للمحاور الرئيسية واللجان الفرعية.

كذلك إصدار لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية ومهام المقررين والمقررين المساعدين، و إعلان الانعقاد الدائم لمجلس الأمناء، و وضع خطة سير الجلسات النقاشية وتحضير أجندتها.