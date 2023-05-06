جمال رائف: الحوار الوطني استكمالًا للبناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن الحوار الوطني يأتي استكمالًا للبناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة المصرية، لافتًا إلى أن الدولة بعد 30 يونيو مضت نحو تثبيت ركائز الدولة، والمضي نحو إنشاء أسس للديمقراطية، وبناء سياسي واقتصادي جديد.

وأوضح أن الجمهورية الجديدة ليست فقط بعض المباني، والإنشاءات، ولكن هي فكر لبناء الإنسان حتى يستطيع أن يمارس الديمقراطية، وأيضًا ينعم بظروف اقتصادية تلبي متطلباته وآماله.

وأضاف "رائف" خلال لقائه على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم، أن الحوار الوطني جاء في توقيت مناسب، بعد أن تحققت مقومات إنجاح هذا الحوار، لكن دون استقرار للدولة، وتوافر للإرادة السياسية التي اتخذت القرار السياسي.

وتابع: “هنا نتحدث عن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيجاد هذا الحوار، وقدرة الدولة على تنفيذ مخرجات هذا الحوار من خلال السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية”.

وأوضح الكاتب الصحفي، أننا نتحدث عن التوقيت، واستقرار الدولة، وقدرة الدولة على تنفيذ مخرجات هذا الحوار، وأيضًا القرار السياسي، كلها مقومات لإنجاح الحوار الوطني، من أجل مجابهة التحديات التقليدية مثل مكافحة الإرهاب، وأيضًا مجابهة التحديات المستجدة على الداخل المصري نتاج المتغيرات الدولية والإقليمية.