عامر حسين: تقرير الحكم يحدد عقوبة إيقاف محمد الشناوي

أكد عامر حسين، عضو اتحاد الكرة السابق، أن النادي الأهلي كان يستحق ركلة جزاء خلال مواجهته أمام سيراميكا كليوباترا، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأخطاء التحكيمية تظل واردة في كرة القدم.

وأوضح عامر حسين، في تصريحات تليفزيونية، أن تقرير حكم المباراة سيكون الفيصل في تحديد مصير محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، بعد الأزمة التي شهدها اللقاء.



وتعادل فريق الأهلي إيجابيًا 1-1 مع سيراميكا في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز 2025 - 2026.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر أن يواجه الأهلي في مباراته المقبلة فريق سموحة السكندري يوم السبت المقبل 11 أبريل ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة التتويج.