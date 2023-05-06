أحمد موسى: ما يهم المواطن اليوم هو الأسعار وحالته الاقتصادية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الجميع يعبر عن آرائه في الحوار الوطني الذي يشارك فيه كافة القوى السياسية .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ما يهم المواطن اليوم هو الأسعار وحالته الاقتصادية ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" جميع المشاركين في الحوار الوطني على علم بأهمية الملف الاقتصادي والأزمات الاقتصادية التي تواجه مصر ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي على علم بما يشغل بال المواطن المصري فيما يتعلق بحالته المادية والاقتصادية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" أقصى اليمين واليسار كانوا مشاركين في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني والجميع يعبر عن رأيه بكل حرية سواء كان مؤيدا أو معارضا ".

