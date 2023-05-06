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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: ما يهم المواطن اليوم هو الأسعار وحالته الاقتصادية

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الجميع يعبر عن آرائه في الحوار الوطني الذي يشارك فيه كافة القوى السياسية .

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   ما يهم المواطن اليوم هو الأسعار وحالته الاقتصادية ".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" جميع المشاركين في الحوار الوطني على علم بأهمية الملف الاقتصادي والأزمات الاقتصادية التي تواجه مصر ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  الرئيس السيسي على علم بما يشغل بال المواطن المصري فيما يتعلق بحالته المادية والاقتصادية ".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  أقصى اليمين واليسار كانوا مشاركين في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني والجميع يعبر عن رأيه بكل حرية سواء كان مؤيدا أو معارضا ".
 

أحمد موسى مصر الحوار الوطني الاقتصاد اخبار التوك شو

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