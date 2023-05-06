طلب متزايد للحضور.. المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني لا يضم سياسيين فقط

حل المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، ضيفا على الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج ببرنامج “الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية “الحياة”، للحديث عن آخر استعدادات الحوار الوطني.

وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني،: “هناك طلب متزايد على مجلس الأمناء والأمانة الفنية من أجل الحضور سواء الجلسة الافتتاحية أو الجلسات المتخصصة”.

وأضاف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني،: “الكثير يريد الحضور٫ وتلقينا آلاف من طلبات المشاركة وهذا معنى إيجابي”٫ مشيرا: “كلمة الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية كانت في منتهى العمق، والحوار الوطني لا يضم سياسيين فقط.. وتلقينا الآلاف من طلبات المشاركة”.