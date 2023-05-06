أحمد موسى: السيسي استلم الدولة مدمرة والبنك المركزي على وشك الضياع

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما استلم الدولة كان البنك المركزي على وشك الضياع.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي استلم البلد وكان كل حاجة مدمرة ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الدولة المصرية تسابق الزمن من أجل إحداث الإصلاح الاقتصادي المطلوب وتنفيذ المشروعات القومية التنموية في كافة القطاعات ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" في ناس مش عايزة مصر تتقدم للأمام وتكون دولة آمنة مستقرة في المنطقة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" مصر أكثر دولة في العالم تواجه تحديات من كافة الاتجاهات الاستراتيجية ".