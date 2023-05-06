بعد إغمائه بنهاية مباراة السوبر .. تطور في حالة لاعب الأهلي الصحية

دخل محمود متولي مدافع فريق الأهلي في حالة إغماء فور نهاية مباراة الأحمر أمام بيراميدز التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في الإمارات وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.

وكتب احمد حسن نجم منتخب مصر السابق عبر حسابه علي فيسبوك "عدلي القيعي في تصريحات تلفزيونية: محمود متولي هيتعمل له كل الفحوصات الطبية اللازمة ومش هينزل التمرين إلا لما نطمن عليه بس هو ظاهريًّا كويس"



حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي بطولة السوبر المصري للمرة الـ13 في تاريخه، بعد فوزه على بيراميدز بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما امس الجمعة، باستاد محمد بن زايد بإمارة أبو ظبي الإماراتية.

يستعد الأهلي بعد ذلك لخوض مباراته القادمة بمواجهة نظيره الترجي في دوري أبطال أفريقيا الجمعة الموافق 12 مايو، في تمام الساعة العاشرة مساء، باستاد القاهرة الدولي.

