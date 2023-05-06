حادث ركوب خيل.. وفاة ملكة جمال الكون سيينا وير

توفيت عارضة الأزياء الأسترالية سيينا وير، والتي وصلت إلى نهائي مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2022 ، عن عمر ناهز 23 عامًا.

جاءت الوفاة بعد تعرض سيينا لحادث مأساوي أثناء ركوب الخيل في موطنها أستراليا، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك بوست.

سيينا وير

كانت سيينا وير تمارس ركوب الخيل في Windsor Polo Grounds في أستراليا في 2 أبريل، عندما سقطت من على حصانها. وبحسب ما ورد تم وضعها على أجهزة الإنعاش لعدة أسابيع بسبب إصاباتها، تم مشاركة خبر وفاتها من قبل أفراد عائلتها الذين قالوا إنهم اتخذوا قرارًا بفصلها عن أجهزة الإنعاش.

يذكر أن سيينا وير كانت واحدة من 27 متسابقة نهائية في مسابقة ملكة جمال الكون الأسترالية لعام 2022. حصلت على درجة مزدوجة في الأدب الإنجليزي وعلم النفس من جامعة سيدني. وصرحت سابقًا أنها تخطط للانتقال إلى المملكة المتحدة لمواصلة حياتها المهنية و"قضاء المزيد من الوقت مع أختها وابنة وابن أخيها وتوسيع شبكتها المهنية والاجتماعية.

كان لدى سيينا شغف دائم بركوب الخيل. كانت قد أخبرت مجلة جولد كوست "على الرغم من أنني عشت معظم حياتي في المدينة، إلا أنني لدي حب عميق لركوب الخيل. عائلتي ليست متأكدة تمامًا من مصدر هذا الشغف، لكنني أمارس ركوب الخيل منذ أن كنت في الثالثة من عمري ولا أستطيع تخيل حياتي بدون هذه الرياضة. أسافر إلى ريف سيدني مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع للتدريب والمنافسة في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز أو أستراليا كل أسبوعين.