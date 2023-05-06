عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يتقدمهم الهضبة| نجوم الفن في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال ياسين منصور.. صور

عمرو دياب
عمرو دياب

حرص عدد من نجوم الفن ؛ على حضور حفل زفاف ابنة رجل الأعمال ياسين منصور على ابن رجل الأعمال محمد فاروق.

 

وشهد الحفل تواجد النجوم  أحمد السقا ولبلبة ودرة وعمرو يوسف وقرينته كندا علوش والإعلاميتين شيريهان أبو الحسن وبوسي شلبي وغيرهم.

 

وأحيا الحفل النجم الكبير الهضبة عمرو دياب، بمجموعة من أفضل وأروع أغانيه، وسط حضور كبير من المشاهير ورجال مجتمع الأعمال والفن.

وتكلف الحفل مبالغ كبيرة ما بين فستان الزفاف والمكان .

حفل عمرو دياب :

يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ساهر له في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، يوم الجمعة 12 مايو الجاري، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية.

وطرحت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية، بوستر الحفل قبل نحو أسبوع من موعده.

قبل عدة أشهر طرح عمرو دياب، أحدث أغانيه التي تحمل اسم سينجل، عبر المنصات الالكترونية الرقمية.

سينجل من كلمات بهاء الدين محمد، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، تسجيل اندرو داود وشيري شكري وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان عمرو دياب قد طرح أغنية "ماتيجي نفك" من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

 

عمرو دياب يتصدر أنغامي:


جدير بالذكر أن عمرو دياب تصدر قائمة الفنانين الأفضل والأعلى مشاهدة على تطبيق أنغامي في عام 2022.

وألقى الحساب الرسمي لجائزة "ورلد ميوزك أورد" العالمية الضوء على تربع الهضبة عمرو دياب قائمة أفضل فنان عربي لعام 2022 عبر منصة أنغامي.

كما أشار حساب الجائزة إلى أن عمرو دياب الفنان الأكثر متابعة على المنصة بـ 16.1 مليون متابع كما أنه النجم العربي الأسطوري الأكثر مشاهدة على أنغامي مع اقتراب نهاية عام 2022.

وبهذا يواصل عمرو دياب تحقيق نجاحات كبيرة عبر أنغامي فهو أول مطرب عربي يتخطى حجاز المليار استماع عبر المنصة منذ إطلاقها.

وأعلنت منصة أنغامي الموسيقية عن تخطي أغاني عمرو دياب حاجز المليار استماع كأول مطرب عربي يحقق هذا الرقم.

2AE384DF-E915-4E98-A716-2F772C35DA3D
2AE384DF-E915-4E98-A716-2F772C35DA3D
97D980FF-3C86-4BD4-B634-8175E7DE57CF
97D980FF-3C86-4BD4-B634-8175E7DE57CF
2387B08C-002B-4EA8-B516-846E6CBDAD8B
2387B08C-002B-4EA8-B516-846E6CBDAD8B
160A81AF-EF03-4901-B7E0-49D944B58D40
160A81AF-EF03-4901-B7E0-49D944B58D40
ياسين منصور حفل زفاف ابنه رجل الأعمال ياسين منصور الهضبة عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

مسرحية كبيرة.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

نجم الزمالك السابق يعلن تحرك الفريق رسمياً ومخاطبة فيفا بشأن أزمة السوبر

قرار جديد من الأهلي بعد الفوز بكأس السوبر المصري

اختفى 5 أيام.. العثور علي جثة طفل داخل مجري صرف صحي في موريتانيا

نجم الزمالك يصدم الجمهور بتعليقه بعد تتويج الأهلي بالسوبر

إقالة حسام حسن من المصري

«يارب اللي فيا ييجي فيكم».. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

موضوعات متعلقة

دورة إستثنائية لأيام قرطاج في مئوية السينما التونسية

مهرجان كان السينمائي يعرض أخر فيلم للمخرج الراحل جان لوك غودار

تفاصيل حفل فريق ملاذ في ساقية الصاوي

محمود حميدة: لن أعمل مع محمد رمضان مرة أخرى

طردها وسرق شبكتها.. جدل على السوشيال ميديا بعد خناقة حسن شاكوش وزوجته

لحظة خطأ شيرين عبد الوهاب على المسرح واعتذارها للجمهور.. فيديو

بحضور هاني شاكر ومصطفى قمر .. هالة صدقي تحتفل بنجاح شخصية صفصف

والد حلا شيحة يكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود

ترشيحاتنا

توتنهام يتقدم على كريستال بالاس بالشوط الأول.. وتعادل بين تشيلسي وبورنموث بالدوري الإنجليزي

تزايد فرص سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الأيام المقبلة

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب مدينة كهرمان مرعش التركية

الطقس يتسبب في إلغاء عرض جوي احتفالًا بتتويج الملك تشارلز

إصابة لياو.. ميلان يستعد لموقعة إنتر بثنائية في شباك لاتسيو بالدوري الإيطالي

التفاصيل الكاملة لحفل تتويج الملك تشارلز الثالث وقرينته كاميلا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال فقط .. تناول هذه الأطعمة يؤثر على الخصوبة

وثقتها الكاميرات| لحظة مؤثرة في حفل الملك تشارلز جعلت الكل يبكي.. شاهد

يتقدمهم الهضبة| نجوم الفن في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال ياسين منصور.. صور

لن تتوقع .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الحليب يوميا؟

فيديو

القهوة بالملح.. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

رقم قياسي.. مشتريات المصريين من الذهب في 3 شهور تتجاوز التوقعات |فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

خيبة أمل واحباط.. توقعات مخيفة لـ المنجم نوستراداموس حول مصير الملك تشارلز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ