عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مفاجأة صادمة.. تداول الصور الأولى لحفل زفاف زوجة حسن شاكوش وطليقها

جسن شاكوش وزوجته
جسن شاكوش وزوجته

تداول بعض المواقع الصحفية صورا لريم طارق زوجة حسن شاكوش ، أثناء حفل زفافها من رجل أعمال يدعي أحمد خليل وصاحب توكيل سيارات.

الأمر الذي أخفته زوجه حسن شاكوش عنه، وما أحدث مشاكل  بينهما في الفترة الأخيرة.

 

الطلاق ملهوش سجدة.. طليقة حسن شاكوش تسخر من خناقته مع زوجته وطردها.

سخرت الراقصة سلمي مجدي ، طليقة الفنان حسن شاكوش ، من مشكلته مع زوجته الحالية ريم طارق بعدما طردها خارج المنزل.

وعلقت طليقة حسن شاكوش عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة : جماعة هو الطلاق ملوش ساجدة".

حسن شاكوش و زوجته:

استعانت زوجة حسن شاكوش -ريم طارق- بمقطع فيديو للشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، للرد على تعليق «شاكوش» الذي كتبه قبل ساعات. 

ونشرت زوجة حسن شاكوش -عبر ستوري حسابها الخاص بتطبيق انستجرام- مقطع فيديو للشيخ محمد متولي الشعراوي، يتحدث فيه عن عظمة جملتي «حسبي الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله»

بدأت بوادر الأزمة بين حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، من شهر رمضان 2023، بعد نشوب خلافات بينهما، واستمرت مفاوضات الصلح بينهما لعدة أيام دون جدوى. 

وقبل أسبوع قررت ريم طارق، الانفصال عن حسن شاكوش، واللجوء للقانون، وقامت بإلغاء متابعته عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور انستجرام. 

أزمة حسن شاكوش وزوجته

بعد شهر من زواجهما وحفل زفافهما الأسطوري حررت زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش محضرا ضده بقسم شرطة أكتوبر أول تتهمه فيه بسرقة منقولات الزوجية والاستيلاء على إيصال أمانة. 

تلقى اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد عمرو حجازى، مفتش المباحث، يفيد فيه بحضور ريم صادق -28 سنة - ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير، إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته «حسن شاكوش» لقيامه بطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وقالت إن الخلاف منذ فترة وعللت تأخيرها في تحرير محضر أملا في الصلح بينهما، إلا أنه قام بإرسال رسالة لها برغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، فقامت على الفور بتحرير محضر له وطلبت إثبات الحالة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

حسن شاكوش زوجة حسن شاكوش احمد خليل صاحب توكيل سيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

بعد ادعاء ممارسة أبنائها للرذيلة.. عقوبات جديدة تنتظر أم زياد

مفاجأة صادمة.. تداول الصور الأولى لحفل زفاف زوجة حسن شاكوش وطليقها

نجم الزمالك السابق يعلن تحرك الفريق رسمياً ومخاطبة فيفا بشأن أزمة السوبر

مسرحية كبيرة.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

طرد الشناوي ومعلول.. ميدو يُعلق على القرارات التحكيمية في السوبر

يتقدمهم الهضبة| نجوم الفن في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال ياسين منصور.. صور

قرار جديد من الأهلي بعد الفوز بكأس السوبر المصري

موضوعات متعلقة

يتقدمهم الهضبة| نجوم الفن في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال ياسين منصور.. صور

دورة إستثنائية لأيام قرطاج في مئوية السينما التونسية

مهرجان كان السينمائي يعرض أخر فيلم للمخرج الراحل جان لوك غودار

تفاصيل حفل فريق ملاذ في ساقية الصاوي

محمود حميدة: لن أعمل مع محمد رمضان مرة أخرى

طردها وسرق شبكتها.. جدل على السوشيال ميديا بعد خناقة حسن شاكوش وزوجته

لحظة خطأ شيرين عبد الوهاب على المسرح واعتذارها للجمهور.. فيديو

بحضور هاني شاكر ومصطفى قمر .. هالة صدقي تحتفل بنجاح شخصية صفصف

ترشيحاتنا

«التموين» حول توريد القمح: موسم مُبشر ونستهدف 4 ملايين طن .. فيديو

أحد علماء الأزهر: المعاملات البنكية حلال

خاف من الموعد والطقس.. ماذا قال الملك تشارلز لزوجته أثناء تتويجهما؟

الوسوسة فقط.. أحد علماء الأزهر يحسم الأمر: مستحيل الجن يلبس الإنسان

الأهلي قصة حب لا تنتهي| حكاية مشجع خطف قلوب المصريين بالسوبر.. وهذه حقيقة وظيفته

كيفية التخلص من الذنوب.. أهم الطرق للرجوع إلى الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور مرض خطير فى دولة عربية .. تعرف عليه

طريقة عمل ميني برجر| أحلى من المحلات

من غير نكد وخناقات.. دراسة: الزواج يحميك من أمراض خطيرة

إطلالة مميزة للملكة رانيا في حفل تتويج تشارلز| هذا ما ارتدته

فيديو

بتلاوة قرآنية.. إمام مصري أزهري يفتتح جلسات مجلس الشيوخ بولاية إلينوي

القهوة بالملح.. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

رقم قياسي.. مشتريات المصريين من الذهب في 3 شهور تتجاوز التوقعات |فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ