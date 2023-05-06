سهير جودة عن أزمة حسن شاكوش مع زوجته: الزواج رحلة حياة وليس لقطة

حرصت الإعلامية سهير جودة على التعليق على الخبر المتداول بشأن قيام زوجة حسن شاكوش بتحرير محضر ضده بعد قيامه بطردها من المنزل عقب نشوب خلافات زوجية بينهما.



وقالت سهير في برنامجها "الستات" والمذاع عبر فضائية "النهار"، قائلة: "فكرة الجواز مش انبهار ومش حفلة ومش شو، الجواز قصة كبيرة مختلفة، الانبهار لا يحدث زواج بل يصنع لقطة، والزواج رحلة حياة وليس لقطة".

وأضافت سهير: "السوشيال ميديا كشفت اننا لدينا مرض اجتماعي خطير جدا هو اننا ننصب أنفسنا حكام على الاخرين ونكون الحكماء الناصحين طوال الوقت، ولا بد من اختفاء هذا المرض، في خصوصية عند الناس".

وأشارت سهير إلى أنه في حالات النزاعات الشخصية لا نعرف السبب الحقيقي وما يقال وقتها لا يكون حقيقيا، متابعة: الحديث عن تلك الأمور من قبل الناس واهتمامهم بها يصنع الاصنام ويصنع الأكاذيب والأضرحة الكاذبة.

النهايات اخلاق



وتابعت: "لو الناس تقف عند الأشياء الخزعبلية العجيبة والخارجة عن النص ولا تنظر لها أو تنشرها، لكن يكون هناك الكوارث التي نحن فيها اجتماعيا".



واختتمت سهير: الدرس الأهم ان النهايات أخلاق، وكل ما يحدث يكسر قيم كثيرة لدينا، وأفضل شئ ان تكون النهايات كريمة ومحترمة مثلما تكون البدايات محترمة.

