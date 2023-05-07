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تعليم

بمشاركة الأسر المنتجة

اليوم.. وزيرة التضامن تفتتح معرض «الطالب المنتج» ببنات عين شمس

صدى البلد

تفتتح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معرض " الطالب المنتج" بمشاركة الأسر المنتجة ، والذي تنظمه وحدة التضامن الإجتماعي بجامعة عين شمس .

يأتي ذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الإجتماعى وجامعة عين شمس.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، و الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، وذلك اليوم  في تمام ١٢ ظ  بكلية البنات بمصر الجديدة.

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ويتضمن المعرض عدداً من المنتجات اليدوية والابتكارية المصنوعة بأيادي الطلاب (مشغولات يدوية - كروشية - إكسسورات - شنط - لوحات فنية - مصنوعات من الشمع ) وكذلك بمشاركة الأسر المنتجة بمنتجات بأسعار رمزية ومتوسطة (أدوات مكتبية - مشغولات يدوية وسيناوية - إكسسورات - أدوات منزلية - مفروشات - ملابس).

الطالب المنتج الاسر المنتجة وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الإجتماعى وجامعة عين شمس Jobs Education

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