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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استمرارا لحملة شوف بنفسك.. توشكى تستقبل وفد من طلاب جامعة عين شمس

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بتوعية شباب الجامعات بالنهضة الهائلة فى مجال التنمية الشاملة ، وما تقوم به الدولة من تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية ، ليشاهدوا على أرض الواقع ما تم تحقيقه من مشروعات بأيدي مصرية على كامل مساحة مصر؛ وما تم من إنجازات ومشروعات التنمية الجديدة، وبالأخص مشروعات الزراعة بالدلتا وسيناء وتوشكى .

ونظمت الزيارة  قيادة قوات الدفاع الشعبى و العسكرى بقيادة اللواء وليد حامد الحماقي قائد القوات بالتعاون مع جامعة عين شمس برئاسة ورعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و إشراف العقيد أحمد فهمي  مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة عين شمس، وحضور العقيد طارق الشيمي نائب مدير ادارة التربية العسكرية بالجامعة، و تنسيق  عمرو عصام منسق الادارة بالجامعة .

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وكان في استقبال الوفد طلاب الجامعة اللواء توفيق سامي توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، معربًا عن تقدير وسعادة بزيارة شباب  الجامعات المصرية.

كما استعرض جهود الشركة وتم عرض فيلم وثائقي عن مزارع توشكى حيث  بدء الطلاب بالتحاور مع سيادته في لقاء مفتوح واجاب علي كافة استفساراتهم.

وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود، أن الهدف من الزيارات الميدانية هو  زيادة الوعى والمعرفة لدى شباب الجامعات بحجم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة ومدى الإستفادة منها خلال دراستهم وكذا التعرف على حجم فرص العمل التى توفرها تلك المشروعات للشباب والمتابعة الميدانية لحجم الإنجازات التى قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة السابقة .

كما أعرب الدكتور  عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس، عن سعادته بمشاركة طلاب الجامعة بتلك الزيارة، مؤكداً أن حلم الأمس ببناء الجمهورية الجديدة يتحول تدريجيا إلى واقع ملموس، من خلال اقتصاد قوى قائم على علوم وتقنيات حديثة تضمن له الاستمرار حتى تحقق الدولة مكانتها .

ولفت إلى أن مثل هذه المشروعات القومية الضخمة تأتى فى فترة مليئة بالصراعات و النزاعات الدولية، والتى من شأنها تعطيل أي مسار للتنمية و برغم ذلك فالدولة المصرية تحافظ على مكانتها و تقدمها لتحقيق الاهداف المأمولة .

وأعرب أن ما تحققه القيادة السياسية من مشروعات قومية يجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز والانتماء لوطننا العزيز،

وفي نهاية الزيارة، أعرب الطلبة عن سعادتهم وفخرهم بكل ما شاهدوه من إنجازات حققتها الدولة المصرية ، وإعتزازهم بقواتهم المسلحة وما تقوم به من مساندة مؤسسات الدولة فى تنفيذ العديد من المشروعات .

الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الأعلى للقوات المسلحة توعية شباب الجامعات بالنهضة الهائلة مشروعات التنمية الجديدة

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