أخبار التعليم.. بدء امتحانات نهاية العام غدا ومتحف أثري بقصر الزعفران لأول مرة بالجامعات

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

انطلاق امتحانات أبناؤنا في الخارج 2023 إلكترونيا غداً .. عبر هذا الرابط

تنطلق غدا السبت الموافق 6 مايو 2023 ، امتحانات أبناؤنا في الخارج 2023 ، لجميع الصفوف الدراسية وفقا للجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لطلاب المدارس.. غدا

يستعد طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية الموجودين في مختلف محافظات الجمهورية ، لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 ابتداءا من غد السبت مايو 2023 .

لاول مرة بالجامعات.. متحف أثري بقصر الزعفران يضم 167 قطعة بالمجان للطلاب

كشفت جامعة عين شمس عن موعد افتتاح متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس ليكون يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا .

رئيس جامعة بنها يهنئ هندسة شبرا لاعتماد 3 برامج من ضمان جودة التعليم

أكد الدكتور جمال سوسه، رئيس جامعة بنها، اعتماد 3 برامج تعليمية بكلية الهندسة بشبرا من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

شكل الورقة الامتحانية للترم الثاني بالجامعات 2023

تستعد الجامعات المصرية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 ، كي يستعد الطلاب لمراجعة المقررات الدراسية.

قال الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، إن معايير وقواعد ومواصفات الورقة الامتحانية التى يتم اعتمادها من مجلس الكلية تشترط تناسب الوقت المتاح للإجابة مع الزمن المقرر للاختبار، وضرورة أن تقيس الأسئلة أكبر عدد ممكن من مخرجات التعليم والتعلم المستهدفة من المقرر الدراسى، وفى سبيل ذلك فإنها ستجمع بين الأسئلة الموضوعية والمقالية القصيرة المطورة التي تقيس المهارات العليا.

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ، المركز الجامعي للتطوير المهنى بجامعة أسيوط، وأشار د. أيمن عاشور إلى أن هذه المراكز تعُد نموذجًا متكاملاً لتوجيه الطلاب والخريجين من خلال تنمية مهارات ريادة الأعمال، وكذا مهارات التوظيف والقيادة واللغة الإنجليزية والمهارات التقنية المُتخصصة، مؤكدًا حرص الوزارة علي تأسيس مراكز التطوير المهني بكل جامعة مصرية.