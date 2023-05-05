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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لاول مرة بالجامعات.. متحف أثري بقصر الزعفران يضم 167 قطعة بالمجان للطلاب

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

كشفت جامعة عين شمس عن  موعد افتتاح متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس ليكون يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا .


وأوضحت الجامعة أن المتحف سوف يضم مجموعة متميزة من المعروضات منها واجهة بوابة مقصورة الأمير نب ماعت رع بن الملك رمسيس التاسع (1125-1107 ق.م)، وكان يشغل منصب كبير كهنة الشمس (ور ماو) في معبد رع في إيونو تمثال إيمحوتب من البرونز، والقاعدة من الألباستر، يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين-العصر الصاوي وتابوت آدمي من الخشب عليه مناظر دينية لحماية المتوفى يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين-العصر الصاوي مجموعة من الخزف، صناعة غيبي التوريزي رائد الخَزَّافين زمن المماليك، القرن 8هـ/14م ومجموعة من النياشين والأوسمة والميداليات التذكارية للمملكة المصرية، عصر أسرة محمد علي القرن 1314هـ/1920م

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وأضاف أنه وقع الاختيار على بدروم القصر ليكون متحفًا لعرض قطع أثرية حقيقية كجزء من الدور التعليمي للجامعة مع ربط المتحف بقصر الزعفران وقصته، وقد قام فريق عمل متميز بوضع التصور المطلوب طبقًا لأحدث أساليب العرض المتحفي.

من جانبه الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار سابقآ وعميد كلية الآثار جامعة عين شمس السابق،  أن المتحف سيضم 167  قطعة أثرية تم اختيارها من مخازن المواقع الأثرية والمتاحف المصرية منها المتحف المصري بالتحرير وكفر الشيخ والفن الإسلامي وقصر المنيل والمركبات الملكية، فضلا عن عرض مجموعة من القطع الأثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية للجامعة والعاملة بمنطقة عرب الحصن.

 وأكد الدماطي، أنه قد وقع الإختيار على بدروم القصر ليكون متحفًا لعرض قطع أثرية حقيقية كجزء من الدور التعليمي للجامعة مع ربط المتحف بقصر الزعفران وقصته، قد قام فريق عمل متميز بوضع التصور المطلوب طبقًا لأحدث أساليب العرض المتحفي
 

جامعة عين شمس متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس متحف قصر الزعفران قصر الزعفران الملك رمسيس التاسع رع بن الملك رمسيس التاسع

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