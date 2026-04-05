الرئيس السيسي يوجه باستمرار جهود خفض التضخم وتدعيم احتياطات النقد الأجنبي
بيانات تظهر خروج سفينتين هنديتين أخرييتن محملتين بالغاز المسال من الخليج
أوهمه بوظيفة بقاعة أفراح.. إحالة أوراق عامل للمفتي استدرج شابا وتعدى عليه بأسيوط
الهلال الأحمر يُطلق قافلة «زاد العزة» الـ 171 بحمولة 4,910 أطنان لـ غزة
أخطاء بسيطة في التعامل مع عداد الكهرباء تُعرضك لمحضر سرقة وغرامة
الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون لحماية المنافسة ومنع الاحتكار
الرئيس السيسي: ضرورة مواصلة العمل لتدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف 3 مطارات ومنشآت عسكرية في طهران
الزراعة: نستهدف 10 ملايين رأس ماشية عالية الإنتاجية بحلول 2029
معلومات الوزراء: تصاعد المخاطر الجيوسياسية أعاد تشكيل التوقعات الاقتصادية العالمية
تصعيد خطير.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن قصف صناعات الصلب والبتروكيماويات في إيران
خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبايل
استصلاح الأراضي: تطهير 38 مسقى وإزالة 72 تعديا خلال النصف الثاني من مارس

جهود وزارة الزراعة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرًا رسميًا يستعرض جهود قطاع استصلاح الأراضي خلال النصف الثاني من شهر مارس، في إطار توجيهات  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار العمل الميداني المكثف، وحماية الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، ورفع كفاءة البنية التحتية الزراعية  لخدمة المنتفعين.


وقال الدكتور ناجح فوزي رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أنه تم خلال النصف الثاني من شهر مارس، إزالة نحو 72 حالة تعدي في المهد على أراضي زراعية وأملاك دولة على مساحة تقدر بـ 9323 مترًا، بمناطق برج العرب، وبنجر السكر، ومطروح، بالإضافة الى فحص والرد على 32 نقطة متغير مكاني مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتا الى استكمال أعمال إزالة التعديات على طرق الخدمة بجمعية الغزالي "مراقبة البستان" لضمان سيولة الحركة وخدمة المزي المزارع. 

وأشار رئيس القطاع إلى أنه تم خلال ذات الفترة، تطهير 38 مسقى فرعياً وخاصاً بأطوال إجمالية بلغت 41,300 متر، فضلا عن تطهير 36 مصرفاً بأطوال بلغت 41,300 متر بنطاق مراقبات شمال البحيرة، والفيوم، وكفر الشيخ.

وأوضح فوزي أنه خلال جولته التفقدية لمراقبة البستان وأقسامها المختلفة، قد تم التوجيه بحل مشكلات العاملين فوراً،  كما تفقد جمعيتي "الشعراوي" و"شباب البستان" للتأكد من انتظام عمليات صرف الأسمدة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع استمرار المتابعة الدقيقة لصرف أسمدة المحاصيل الشتوية بكافة مراقبات التنمية.

وأشار إلى أن الفترة الماضية، قد نشاطاً إرشادياً مكثفاً لدعم المزارعين، حيث تم عقد 28 ندوة إرشادية تناولت التوصيات الفنية لمحاصيل القمح، الموالح، والفول البلدي، بالإضافة إلى التوعية بالتعامل مع التقلبات الجوية والتغيرات المناخية، فضلا عن تنفيذ 10 أيام حقلية بمراقبتي الدقهلية وغرب النوبارية لمحاصيل الطماطم والقمح، لنقل أحدث الأساليب الزراعية لزيادة الإنتاجية.

واضاف أنه يجرى حاليا العمل على تطوير ورفع كفاءة جمعيات: تعمير الصحاري، السرور، زراعيين الإسماعيلية بمراقبة الإسماعيلية، كما تم التنبيه على مجالس إدارات الجمعيات برفع كفاءة المخازن والتأمين عليها ضد الحريق، لافتا إلى مواصلة الجمعيات أعمال حصاد  محصول بنجر السكر بمراقبات الدقهلية، صان الحجر، وسهل الحسينية، كذلك تم الانتهاء من كافة طلبات "تكافل وكرامة" الواردة من الشؤون الاجتماعية لخدمة أبناء المناطق المستصلحة.

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

بعد تشغيل محطات جديدة.. أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

حاتم درويش نقيب المحامين بكفر الشيخ

نقابة المحامين بكفر الشيخ تصدر بياناً مهماً بشأن طلبة الحقوق المتدربين

قافلة طبية ببني سويف

صحة بني سويف: فحص 800 حالة وتقديم 2400 خدمة في قافلة علاجية بالفشن

الحملة القومية لتحصين الماشية

تحصين 60 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بالمنيا

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد