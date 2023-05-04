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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

7 مايو.. معرض " الطالب المنتج" بجامعة عين شمس بمشاركة الأسر المنتجة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس معرض " الطالب المنتج" بمشاركة الأسر المنتجة.

وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي ، و الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، و برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الإجتماعى للسياسات الإجتماعية ، الدكتورة أميرة أحمد يوسف عميد كلية البنات.

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ويأتي ذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الإجتماعى وجامعة عين شمس ، وفي ضوء حرص الجامعة و الوزارة على الإهتمام بعملية التنمية الإقتصادية.

وذلك فى الفترة من 7 - 10 مايو بكلية البنات بجامعة عين شمس، من الساعة 9 صباحاً - 4 عصراً.

ويقام المعرض تحت إشراف قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس ، وتنسيق الدكتورة جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة منسق البروتوكول لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة رنا الهلالى مدير مركز خدمة ذوى الإعاقة بالجامعة منسق البروتوكول لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة هبة عادل وكيل كلية البنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ويتضمن المعرض عدداً من المنتجات اليدوية والإبتكارية المصنوعة بأيادي الطلاب ( مشغولات يدوية - كروشية - إكسسورات - شنط - لوحات فنية - مصنوعات من الشمع ) وكذلك بمشاركة الأسر المنتجة بمنتجات بأسعار رمزية ومتوسطة ( أدوات مكتبية - مشغولات يدوية وسيناوية - إكسسورات - أدوات منزلية - مفروشات - ملابس ) .

وحدة التضامن الاجتماعي جامعة عين شمس الطالب المنتج الاسر المنتجة الدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن الإجتماعى الدكتور محمود المتيني Jobs Education

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