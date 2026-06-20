نيللي كريم تبكي على الهواء: أولادي اتاخدوا مني لمدة عامين

كشفت الفنانة نيللي كريم عن معاناتها بعد حرمانها من رؤية أبنائها لمدة عامين، مؤكدة أنها تأثرت نفسيًا بشكل كبير خلال تلك الفترة بسبب ابتعادها عنهم.



وخلال لقائها في بودكاست "مساحة خاصة" مع الإعلامي اللبناني علي ياسين، والمُذاع عبر قناة الجديد اللبنانية، تأثرت نيللي كريم أثناء حديثها عن أبنائها، مشيرة إلى أن الخلافات التي تعقب الطلاق قد تدفع أحد الطرفين إلى الانتقام من الآخر، إلا أن الأبناء هم الأكثر تضررًا في النهاية.



وأكدت نيللي كريم أن قانون الأحوال الشخصية ظلمها كثيرًا، موضحة أن بعض الآباء أو الأمهات قد يتسببون في تكوين صورة سلبية لدى الأبناء تجاه الطرف الآخر، من خلال إقناعهم بأن والدهم أو والدتهم تخلى عنهم أو كان السبب في المشكلات، وهو ما يترك آثارًا نفسية سلبية على الأطفال.



واختتمت نيللي كريم حديثها بالتأكيد على أن بعض الآباء قد يتخذون قرارات متسرعة، مشيرة إلى أن الأم من حقها الحصول على الحضانة، إلا أن قانون الأحوال الشخصية ينص على انتقال الحضانة إلى الأب في حال زواج الأم من رجل آخر غير والد أبنائها.