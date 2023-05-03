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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح فعاليات المؤتمر الدولى الأول لدائرة أقسام اللغة الفرنسية بجامعة عين شمس

السن عين شمس
السن عين شمس

افتتح الأستاذ الدكتور أيمن صالح ، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث و السفير البلجيكى بالقاهرة السيد / فرانسوا كورنيه ،  المؤتمر الدولى الأول لدائرة أقسام اللغة الفرنسية بجامعة عين شمس.

 

وذلك بعنوان " الأخلاق والشعر والجماليات في الأدب الفرنسي و الفرانكوفوني"  ، بحضور الأستاذة الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب ، الأستاذة الدكتورة هدى أباظة مقرر المؤتمر والأستاذ الدكتور جورج فوريستير جامعة السوربون ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بأقسام اللغة الفرنسية بالجامعة.

في كلمته رحب الأستاذ الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بالسادة الحضور ، مشيراً  إلى أن الهدف من إطلاق الدوائر العلمية بجامعة عين شمس هو التعاون بين الأقسام العلمية المتشابهة في الكليات وتشجيعهم على التواصل والتكامل بينهم.

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وأضاف أن هناك علاقات تعاون مشترك قوية تجمع ما بين جامعة عين شمس والثقافة الفرنسية فى مجالات عديدة ؛ في البحث العلمى والتعليم والتبادل الثقافى والأكاديمى والبرامج المشتركة ، من بينها التعاون مع جامعة ليون وجامعة بواتييه ، والوكالة الفرانكوفونية للجامعات ، مشيراً إلي أن هذا التعاون يهدف إلى التواصل مع المدارس العلمية الفرنسية والانخراط فى الثقافة الفرنسية ، متطلعًا لمزيد من التعاون فى المستقبل.

وفي كلمته أكد السفير البلجيكى على عمق العلاقات القوية التى تجمع مصر والدول الناطقة باللغة الفرنسية مؤكدا على أهمية الدور الذى تلعبه مصر كحلقة وصل بين الثقافة العربية والثقافة الأوروبية.

أوضحت الأستاذة الدكتورة هدى أباظة مقرر المؤتمر أن المؤتمر يعد تدشين لدائرة الأقسام الفرنسية بجامعة عين شمس وهو الكيان الذي انشىء بمبادرة ودعم من إدارة الجامعة بالتعاون مع الأستاذة الدكتورة هدى وصفى رئيس قسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الآداب بالجامعة و الحاصلة علي جائزة الدولة التقديرية .

وتقدمت بالشكر لكافة الجهات التى تضافرت جهودها لخروج المؤتمر بهذا الشكل المشرف ، وعلى رأسها إدارة الجامعة وقيادات كليتى الألسن والآداب وخصت بالشكر الأستاذة الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب ، والأستاذة الدكتورة شيرين مظلوم وكيل كلية الآداب ، كما أشادت بالجهد الذي قامت به اللجنة المنظمة برئاسة  الدكتورة نادية شامة المدرس بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب بالتعاون مع فريق متميز وكذلك دور اللجنة العلمية التى أنجزت مهمتها في وقت قياسي.

ويتضمن المؤتمر الذي يقام علي مدار يومي 2،3 مايو عدداً من الجلسات يناقش خلالها عدة محاور هى : العملية الإبداعية: الشعرية ونظام القيم (المطابقة/ الصراع/ التجاوز) ، استقبال المصنف الأدبي ،مقياس القيم، تبديل القيم،  التطور المحتمل لنظام القيم، والعمليات الإبداعية، والمفاهيم الجمالية.

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