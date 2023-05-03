عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مد وقت التسجيل في مسار الباحثين والشركات الناشئة بمسابقة «عين شمس تبتكر»

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس عن  مد وقت التسجيل في مسار الباحثين والشركات الناشئة حتى يوم السبت  من شهر مايو الجاري  بمسابقة عين شمس تبتكر والتي تقام للمرة الرابعة على التوالي وتعد المسابقة هي الأكبر في الجامعة؛ "عين شمس تبتكر" لتشجيع الابتكار والإبداع ودعم ريادة الأعمال بمجتمع جامعة عين شمس.

txt

اليوم.. انطلاق منتدى شباب الباحثين بكلية الألسن جامعة عين شمس


يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة  غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

وكان قد استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وفدا  من منظمة Aqas الالمانية
بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ا.د محمد ضياء زين العابدين عميد كلية طب الأسنان ، الدكتور علي الانور عميد كلية الطب، الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي، ا.د رامي ماهر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا.د كريم البطوطي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ا.د اشرف ابو خلف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا.د رشا خفاجي مدير مركز الاعتماد والجودة بالجامعة، ا.د أحمد البنا مدير العلاقات الدولية ومكتب البحوث بكلية طب الأسنان ، ا.د غادة عبد الفتاح 
مدير الملف الخاص بالاعتماد الدولي بك.

حيث استعرض الدكتور  محمود المتيني نشأة الجامعة وكلياتها، وتواجدها بمراكز متقدمة في  العديد من  التصنيفات العالمية، وايضا الكليات والبرامج الجديدة التي تضم تخصصات حديثة ، الي جانب الشراكات مع الجامعات العالمية، وكذلك استراتيجية الجامعة البحثية  ودور الجامعة في خدمة المجتمع. كما اشار سيادته الي التعاون بين مركز الابتكار وريادة الأعمال 
وجامعة برلين التقنية.

تأتي الزيارة في اطار الجهود المبذولة من قبل وزارة التعليم العالي للنهوض بالعملية التعليمية وتطويرها، حيث اعقب اعتماد كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، اصبحت الخطوة التاليه هي اعتماد الكلية دوليا من قبل مؤسسة تعليمية دولية .

جامعة عين شمس مسابقة عين شمس تبتكر مسابقة عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعلن العقوبات الموقعة على الزمالك بعد الانسحاب من السوبر

لأول مرة.. إمام عاشور يرد على أنباء مفاوضاته مع الأهلي

يتراجع عن موقفه.. أول تعليق من الغندور على مشاركة بيراميدز في السوبر

ارتجاج في المخ.. علقة موت لممثل شهير داخل أحد المطاعم.. فيديو

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

إيقاف النشاط الرياضي| محامٍ إيطالي يصدم الجميع بشأن شكوى الزمالك للفيفا

عاجل.. أحمد شوبير يكشف هوية منافس الأهلي في كأس السوبر المصري

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر الأربعاء 3-5-2023

ترشيحاتنا

الملك تشارلز يتلقى صفعة من البريطانيين في يوم تتويجه.. ما الأمر؟

11 جنيهًا تراجعًا في سعر البيض.. والدواجن تهبط إلى 72 جنيهًا

نجم الأهلي السابق: لجنة التظلمات أخطأت بعدم تنفيذ قرار إيقاف كهربا

مد وقت التسجيل في مسار الباحثين والشركات الناشئة بمسابقة «عين شمس تبتكر»

موعد صيام الأيام البيض في شوال.. كيف تحصل منها على ثواب الدهر؟

«البصل» يُعالجك من 5 مشاكل صحية .. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغلى كوب شاي.. محلى بالذهب الهندي عيار 24 | شاهد

فوائده خارقة.. قرع العسل يحميك من أمراض خطيرة

«البصل» يُعالجك من 5 مشاكل صحية .. تعرف عليها

للرجال .. علامات الإصابة بالسرطان | لا تتجاهلها

فيديو

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

اﻟﻤﺰﻳﺪ