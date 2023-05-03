مد وقت التسجيل في مسار الباحثين والشركات الناشئة بمسابقة «عين شمس تبتكر»

أعلنت جامعة عين شمس عن مد وقت التسجيل في مسار الباحثين والشركات الناشئة حتى يوم السبت من شهر مايو الجاري بمسابقة عين شمس تبتكر والتي تقام للمرة الرابعة على التوالي وتعد المسابقة هي الأكبر في الجامعة؛ "عين شمس تبتكر" لتشجيع الابتكار والإبداع ودعم ريادة الأعمال بمجتمع جامعة عين شمس.



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وكان قد استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وفدا من منظمة Aqas الالمانية

بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ا.د محمد ضياء زين العابدين عميد كلية طب الأسنان ، الدكتور علي الانور عميد كلية الطب، الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي، ا.د رامي ماهر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا.د كريم البطوطي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ا.د اشرف ابو خلف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا.د رشا خفاجي مدير مركز الاعتماد والجودة بالجامعة، ا.د أحمد البنا مدير العلاقات الدولية ومكتب البحوث بكلية طب الأسنان ، ا.د غادة عبد الفتاح

مدير الملف الخاص بالاعتماد الدولي بك.

حيث استعرض الدكتور محمود المتيني نشأة الجامعة وكلياتها، وتواجدها بمراكز متقدمة في العديد من التصنيفات العالمية، وايضا الكليات والبرامج الجديدة التي تضم تخصصات حديثة ، الي جانب الشراكات مع الجامعات العالمية، وكذلك استراتيجية الجامعة البحثية ودور الجامعة في خدمة المجتمع. كما اشار سيادته الي التعاون بين مركز الابتكار وريادة الأعمال

وجامعة برلين التقنية.

تأتي الزيارة في اطار الجهود المبذولة من قبل وزارة التعليم العالي للنهوض بالعملية التعليمية وتطويرها، حيث اعقب اعتماد كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، اصبحت الخطوة التاليه هي اعتماد الكلية دوليا من قبل مؤسسة تعليمية دولية .