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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طب عين شمس تستضيف حفل تخريج دفعة ديسمبر 2022 من الزمالة المصرية

طب عين شمس
طب عين شمس

أقيم بكلية الطب جامعة عين شمس ، الإثنين الماضي ، حفل تخريج دفعة ديسمبر 2022 من أطباء مصريين ووافدين من الزمالة المصرية ، تحت إشراف الدكتور حسام حسني أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الصحية الزمالة المصرية.

شهد الاحتفال الدكتور على الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس ، الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الاعلي للجامعات السابق ، الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذة الدكتورة شهيره سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعه عين شمس، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة وعدداً من رؤساء أقسام  مستشفيات جامعه عين شمس وأعضاء هيئة التدريس ، وقيادات من وزارة الصحة والسكان ووكلاء الوزارة ، ولفيف من الأساتذة الخبراء فى التعليم الطبى و رؤساء المجالس العلمية ، بالإضافة إلى بعض الملحقيين الطبيين من مختلف السفارات العربية.

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وفى كلمته خلال الاحتفالية قدم الدكتور  حسام حسني الشكر للدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس على استضافة هذا الحفل وإقامته على أرض الجامعة العريقة ، مشيرا إلى أن اليوم يعد نتاج جهود مشتركة من أعضاء المجالس العلمية من مختلف جامعات مصر وجميع العاملين فى الزمالة المصرية بالإدارة المختلفة .

في كلمته رحب الدكتور على الأنور عميد كلية الطب بالحضور ، معربا عن سعادته باحتضان كلية الطب لهذه الاحتفالية ، مشيرا إلى أن هذا اليوم يمثل التعاون المثمر  بين القطاعات الطبية فى مصر ، متمثلة فى كليات الطب والمدربين والمتدربين من كافة القطاعات الطبية ، بهدف تخريج طبيب مدرب قادر على علاج المريض المصرى بكفاءة تضاهى المستويات العالمية .

وتم خلال الحفل تكريم منسقين المحافظات لجهودهم المبذولة في الفترة السابقة، كما تم تكريم الثلاث الأطباء الأوائل من مختلف التخصصات في 58 تخصص ومن بينهم طلبة من الدول الشقيقة .

يذكر أن الزمالة المصرية تتضمن ٧٠ تخصص من التخصصات الطبية والتمريض ويوجد علي قوة الزمالة المصرية عدد ١٨٦٥٠ متدرب من المصريين والعرب في مختلف التخصصات، وفى إطار هذه الدفعة تم تخريج ١٥٤٠ طبيب.

طب عين شمس
طب عين شمس
طب عين شمس
الأمين العام للمجلس أطباء مصريين اطباء مصر التعاون الاكاديمي بجامعة عين شمس

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