السفير البلجيكي بالقاهرة: مصر حلقة وصل بين الثقافتين العربية والأوروبية

افتتح الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، والسفير البلجيكى بالقاهرة فرانسوا كورنيه، المؤتمر الدولى الأول لدائرة أقسام اللغة الفرنسية بجامعة عين شمس بعنوان "الأخلاق والشعر والجماليات في الأدب الفرنسي والفرانكوفوني"، بحضور الدكتورة حنان كامل، عميد كلية الآداب، والدكتورة هدى أباظة، مقرر المؤتمر، والدكتور جورج فوريستير جامعة السوربون، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بأقسام اللغة الفرنسية بالجامعة.

في كلمته، رحب الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بالحضور، مشيراً إلى أن الهدف من إطلاق الدوائر العلمية بجامعة عين شمس هو التعاون بين الأقسام العلمية المتشابهة في الكليات وتشجيعهم على التواصل والتكامل بينهم.

وأكد أن هناك علاقات تعاون مشترك قوية تجمع جامعة عين شمس والثقافة الفرنسية فى مجالات عديدة، في البحث العلمى والتعليم والتبادل الثقافى والأكاديمى والبرامج المشتركة، من بينها التعاون مع جامعة ليون وجامعة بواتييه، والوكالة الفرانكوفونية للجامعات، مشيراً إلى أن هذا التعاون يهدف إلى التواصل مع المدارس العلمية الفرنسية والانخراط فى الثقافة الفرنسية، متطلعًا لمزيد من التعاون فى المستقبل.

وفي كلمته، أكد السفير البلجيكى عمق العلاقات القوية التى تجمع مصر والدول الناطقة باللغة الفرنسية، مؤكدا أهمية الدور الذى تلعبه مصر كحلقة وصل بين الثقافة العربية والثقافة الأوروبية.

فيما أوضحت الدكتورة هدى أباظة، مقرر المؤتمر، أن المؤتمر يعد تدشينا لدائرة الأقسام الفرنسية بجامعة عين شمس، وهو الكيان الذي أنشئ بمبادرة ودعم من إدارة الجامعة بالتعاون مع الدكتورة هدى وصفى، رئيس قسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الآداب بالجامعة، والحاصلة على جائزة الدولة التقديرية.

وتقدمت بالشكر لجميع الجهات التى تضافرت جهودها لخروج المؤتمر بهذا الشكل المشرف، وعلى رأسها إدارة الجامعة وقيادات كليتى الألسن والآداب.

وخصت بالشكر الدكتورة حنان كامل، عميد كلية الآداب، والدكتورة شيرين مظلوم، وكيل كلية الآداب، كما أشادت بالجهد الذي قامت به اللجنة المنظمة برئاسة الدكتورة نادية شامة، المدرس بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب، بالتعاون مع فريق متميز، وكذلك دور اللجنة العلمية التى أنجزت مهمتها في وقت قياسي.

ويتضمن المؤتمر الذي يقام علي مدار يومي 2 و3 مايو عدداً من الجلسات يناقش خلالها عدة محاور هى: العملية الإبداعية: الشعرية ونظام القيم (المطابقة/ الصراع/ التجاوز)، واستقبال المصنف الأدبي، ومقياس القيم، وتبديل القيم، والتطور المحتمل لنظام القيم، والعمليات الإبداعية، والمفاهيم الجمالية.

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس