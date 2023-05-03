شباب المستقبل.. ندوة لأسرة طلاب من أجل مصر بحضور خالد عليش

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، ندوة بحضور المذيع « خالد عليش » تحت شعار « الشباب والمستقبل » «معاك في السكة»، في إطار الدور التوعوي التثقيفي الذي تستهدفه جامعة عين شمس وأسرة طلاب من أجل مصر لتقديم نموذج مثالي للشباب المصري الواعي بقضايا الوطن وتحديات المجتمع وأهدافه المستدامة وفق رؤية مصر 2030.



وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، وبحضور الدكتور أحمد منيب وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أكرم فاروق وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة، أ. د. ممدوح عبد العليم رائد أسرة طلاب من أجل مصر بكلية التجارة، الدكتور عبد المنعم زكي رائد الأسرة بكلية الآداب، الدكتور محمد سعيد رائد الأسرة بكلية الزراعة، مي زايد رائد الأسرة بكلية الاعلام..



جاءت الندوة تحت إشراف الدكتور حاتم ربيع رائد عام أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ماهيتاب مجدي مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية، الدكتور سامح عوض الله الأستاذ بقسم الإعلام بكلية الطفولة،.

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس