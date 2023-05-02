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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم..أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس تنظم ندوة للمذيع خالد عليش

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، ندوة  بحضور المذيع « خالد عليش » تحت شعار « الشباب والمستقبل » «معاك في السكة» وذلك يوم الثلاثاء الموافق الثاني من مايو  السـاعة ١٢ ظهراً بكلية الهندسة - قاعة الإحتفالات الكبرى .

ويأتي ذلك في إطار الدور التوعوي التثقيفي الذي تستهدفهى جامعة عين شمس وأسرة طلاب من أجل مصر  لتقديم نموذج مثالي للشباب المصري الواعي بقضايا الوطن وتحديات المجتمع وأهدافه المستدامة وفق رؤية مصر ٢٠٣٠

وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة.

وذلك تحت إشراف الدكتور حاتم ربيع رائد عام اسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس،  طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب،  أماهيتاب مجدي مدير ادارة الاسر والاتحادات الطلابيه ، الدكتور سامح عوض الله الاستاذ بقسم الاعلام بكلية الطفولة ، أ. أحمد خالد منسق عام الاسرة،  أ.محمد جلال وبرعاية شركة ميدفور إيجيبت.
لقراءة المزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي: 
https://www.asu.edu.eg/ar/673/event/

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