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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لاعتمادها دوليا.. وفد من منظمة AQAS الألمانية يزور طب أسنان عين شمس

طب اسنان عين شمس
طب اسنان عين شمس

استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وفدا  من منظمة Aqas الالمانية.

 

وذلك بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور  ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور محمد ضياء زين العابدين عميد كلية طب الأسنان ، ا.د علي الانور عميد كلية الطب، ا.د شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي.

و الدكتور رامي ماهر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا.د كريم البطوطي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ا.د اشرف ابو خلف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور رشا خفاجي مدير مركز الاعتماد والجودة بالجامعة، الدكتور  أحمد البنا مدير العلاقات الدولية ومكتب البحوث بكلية طب الأسنان ، الدكتورة غادة عبد الفتاح مدير الملف الخاص بالاعتماد الدولي بكلية طب الأسنان ، الدكتور عبير الجندي مدير وحدة ضمان الجودة بكلية طب الأسنان الأستاذ عماد أحمد شلبي خبير الاعتماد الدولي في وزارة التعليم العالي.

 

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 استعرض الدكتور  محمود المتيني نشأة الجامعة وكلياتها، وتواجدها بمراكز متقدمة في  العديد من  التصنيفات العالمية، وايضا الكليات والبرامج الجديدة التي تضم تخصصات حديثة ، الي جانب الشراكات مع الجامعات العالمية، وكذلك استراتيجية الجامعة البحثية  ودور الجامعة في خدمة المجتمع. كما اشار سيادته الي التعاون بين مركز الابتكار وريادة الأعمال 
وجامعة برلين التقنية.

 

تأتي الزيارة في اطار الجهود المبذولة من قبل وزارة التعليم العالي للنهوض بالعملية التعليمية وتطويرها، حيث اعقب اعتماد كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، اصبحت الخطوة التاليه هي اعتماد الكلية دوليا من قبل مؤسسة تعليمية دولية .
 

وفي هذا الاطار سعت الكلية للتواصل مع هيئة اعتماد دولي ،ووقع اختيار الكلية علي منظمة AQAS   الالمانية والتي تعتمد علي اعتماد جودة العلميه التعليمية في المؤسسات عن طريق اعتماد المعايير الاوروبيه  ESG     ومعايير التعليم العالي الاوروبية EHEA

حيث تم التقدم بمشروع الاعتماد الدولي في ديسمبر 2020 وتمت الموافقة علي المشروع في ابريل2021 من ضمن افضل مشاريع علي مستوي كليات الجامعه. لتكون كليه طب اسنان جامعه عين شمس هي اول كلية حكومية تتقدم للاعتماد الدولي علي مستوي الجمهورية.

وتعد منظمة    AQAS  هي مؤسسه المانية مستقلة معتمدة من قبل مجلس الاعتماد الالماني  GAC منذ عام2001 وعضو في الرابطه الاوروبيه لضمان الجوده في التعليم العالي ENQA  وهي مدرجه في  السجل الاوروبي لضمان جودة التعليم العاليEQAR .
ويتيح هذا الاعتماد فرص تعاون مشتركة بين الكلية ومثيلاتها المتبعة لنفس معايير الجودة.

الاعتماد الدولي الاعتماد والجودة التعاون الاكاديمي الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة الفصل الدراسي الثاني 2023

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