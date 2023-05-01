جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي للغة الصينية

نظم معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس وقسم اللغة الصينية بكلية الألسن احتفالية تحت عنوان "اللغة الصينية ودعم حوار الحضارات " فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للغة الصينية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبدالفتاح سعود ،نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، وبحضور الدكتورة سلوى رشاد ،عميد كلية الألسن ، الأستاذ الدكتور ناصر عبدالعال ،وكيل كلية الألسن ومدير معهد كونفوشيوس ، الدكتور / خوانغ لو بوا ،المدير الصيني ، والأستاذة الدكتورة مرفت على، رئيس مجلس قسم اللغة الصينية، ولفيف من الأساتذة والطلاب بمعهد كونفوشيوس وقسم اللغة الصينية في جامعة عين شمس.

وعلى هامش الاحتفالية تم الإعلان عن جوائز مسابقة المواهب تحت عنوان " حكايتي مع الصين " والتي نظمها معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس وجامعة تيانجين للدراسات الأجنبية وشارك فيها عدد ٤٠ من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمدارس التابعة لوزارة التعليم المصرية والتي أدرجت اللغة الصينية كلغة أجنبية ثانية وقد قامت الأستاذة الدكتورة سلوى رشاد بتسليم الجوائر للفائزين.

وكان الحفل قد بدأ بكلمة الدكتور ناصر عبدالعال، كما شهد الحفل العديد من الفقرات الفنية بمشاركة الطلاب الدارسين للغة الصينية بجامعة عين شمس.

يذكر أن الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للغة الصينية في ٢٠ أبريل من كل عام ، وتأتي هذه الفعالية فى إطار رؤية جامعة عين شمس لتوطيد التعاون العلمي والتعليمي والثقافي مع الجامعات الصينية وللتأكيد على عمق الصداقة والود المتبادل بين البلدين الصديقين مصر والصين.