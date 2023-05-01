طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس تنظم ندوة بحضور خالد عليش



تنظم أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، ندوة بحضور المذيع « خالد عليش » تحت شعار « الشباب والمستقبل » «معاك في السكة» بعد غد الثلاثاء الساعة ١٢ ظهراً بكلية الهندسة - قاعة الاحتفالات الكبرى .

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي التثقيفي الذي تستهدف من خلاله جامعة عين شمس وأسرة طلاب من أجل مصر، تقديم نموذج مثالي للشباب المصري الواعي بقضايا الوطن وتحديات المجتمع وأهدافه المستدامة وفق رؤية مصر 2030

وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة.



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https://www.asu.edu.eg/ar/673/event/

وكان قد قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بـ جامعة عين شمس، إن الكلية انتهت من أداء امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني والتي بدأت حضوريًا داخل القاعات، موضحًا أن الامتحانات تمت في هدوء تام وبشكل طبيعيً دون رصد أية شكاوي من الطلاب.

وأضاف الدكتور محمد رجاء في تصريحات خاصة لـ صدي البلد ، أن أعمال التصحيح والرصد بدأت بمجرد انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الميدتيرم، مؤكدًا أن إعلان النتائج للطلاب ستكون خلال الاسبوع القادم بعد انتهاء كل أستاذ من تصحيح المادة الخاصة به.