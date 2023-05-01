أخبار التعليم | توصيات عاجلة من «الأعلى للجامعات» بشأن الطلاب المصريين في السودان وروسيا.. وتقليص مدة دراسة بكليات الطب إلى 5 سنوات بدلا من 7

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

وزير التعليم العالي يشدد على ربط المُخرجات البحثية بالصناعة وخدمة الأبحاث العلمية للمجتمع

شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، في ندوة علمية حول عرض الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي للوزارة والجامعة، بحضور رؤساء الجامعات ولفيف من عمداء الكليات المختلفة وأعضاء هيئة التدريس وطلاب مختلف الكليات.



مدة دراسة الطب 5 سنوات بدلا من 7..قرار عاجل من الأعلى للجامعات

وافق المجلس الأعلى للجامعات على اعتماد مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة (154) من قانون تنظيم الجامعات، واستبدالها بالنص التالي: "مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المُعتمدة يعقبها سنتان للتدريب الإجباري في مواقع العمل التي يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدها المجلس الأعلى للجامعات".



مجلس جامعة طيبة التكنولوجية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

ترأس دكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري رقم 3 لمجلس الجامعة، بحضور أعضاء المجلس





التعليم العالي توضح تفاصيل إعلان مؤتمر SICC بجامعة تورفيرجاتا بروما

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي عن أفاد المكتب الثقافى بروما بأن جامعة تورفيرجاتا فى روما عن عقد المؤتمر الثالث تحت عنوان edition of the scientific international CBRN e conference (SICC2023)”” والمزمع اقامته فى الفترة 25-29 سبتمبر2023 فى روما.



تعليم دمياط تحصد المركز الأول على الوطن العربي في مسابقة التحدث بالفصحى

تقدم المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بخالص التهاني للدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على فوز الطالب مروان محمد أحمد هاشم أبو الروس من مدرسة عزبة البرج الثانوية بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو في عامها الثلاثين.

توصيات عاجلة من الأعلى للجامعات بشأن الطلاب المصريين الدارسين بـ السودان وروسيا

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة شالدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة أسيوط.