عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم | توصيات عاجلة من «الأعلى للجامعات» بشأن الطلاب المصريين في السودان وروسيا.. وتقليص مدة دراسة بكليات الطب إلى 5 سنوات بدلا من 7

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

وزير التعليم العالي يشدد على ربط المُخرجات البحثية بالصناعة وخدمة الأبحاث العلمية للمجتمع

شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، في ندوة علمية حول عرض الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي للوزارة والجامعة، بحضور رؤساء الجامعات ولفيف من عمداء الكليات المختلفة وأعضاء هيئة التدريس وطلاب مختلف الكليات.
 

مدة دراسة الطب 5 سنوات بدلا من 7..قرار عاجل من الأعلى للجامعات

وافق المجلس الأعلى للجامعات على اعتماد مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة (154) من قانون تنظيم الجامعات، واستبدالها بالنص التالي: "مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المُعتمدة يعقبها سنتان للتدريب الإجباري في مواقع العمل التي يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدها المجلس الأعلى للجامعات".
 

مجلس جامعة طيبة التكنولوجية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

ترأس دكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري رقم 3 لمجلس الجامعة، بحضور أعضاء المجلس

 

التعليم العالي توضح تفاصيل إعلان مؤتمر SICC بجامعة تورفيرجاتا بروما

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي عن أفاد المكتب الثقافى بروما بأن جامعة تورفيرجاتا فى روما عن عقد المؤتمر الثالث تحت عنوان edition of the scientific international CBRN e conference (SICC2023)”” والمزمع اقامته فى الفترة 25-29 سبتمبر2023 فى روما.
 

تعليم دمياط تحصد المركز الأول على الوطن العربي في مسابقة التحدث بالفصحى

تقدم المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بخالص التهاني للدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على فوز الطالب مروان محمد أحمد هاشم أبو الروس من مدرسة عزبة البرج الثانوية بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو في عامها الثلاثين.

توصيات عاجلة من الأعلى للجامعات بشأن الطلاب المصريين الدارسين بـ السودان وروسيا

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة شالدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة أسيوط.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلعوا الشتوي تاني| درجات الحرارة تواصل الانخفاض حتى هذا الموعد.. تفاصيل

حقك هيضيع.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين

أحمد موسى يعلن زيادة أسعار 29 سلعة تموينية على البطاقات من الغد

تذبذب قوي في سعر الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

لحظة وفاة المشجعة المغربية أثناء مباراة الأهلي| هذا ما حدث لها بالتفصيل

السعودية .. قرار عاجل من التعليم بشأن تعليق الدراسة

ميدو يعلن موقف بيراميدز من المشاركة في السوبر المصري حال انسحاب الزمالك

بحب البلد وراضية بعيشتي| حكاية المغردة مدام إيمان التي تصدرت تريند تويتر بوفاتها

ترشيحاتنا

كسر بخاطرها في ليلة العمر.. «ميكب أب أرتيست» يحول فتاة الى عروس مولد

من بينها السعودية.. دول لا تعترف بعيد العمال

مقتل 20 جنديا.. القوات الروسية تشن ضربات مدفعية مكثفة على الجيش الأوكراني

شومان: شارب الخمر من عقوبات الحدود التي لا يجوز إسقاطها

ماذا كان النبي يقول قبل النوم؟.. 11 دعاء تبدل حالك حيا وميتا

اشتري الجديد.. سعر أرخص سيارة سيدان في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف احتفل شمبانزي مايكل جاكسون بعيد ميلاده الـ 40.. صور

شبشب بـ 25 ألف جنيه .. إطلالات أثارت الجدل لـ محمد رمضان

بعد فوزها بلقب ملكة جمال السعودية..10 صور لـ رومى القحطاني تثير الجدل

أنهى حياته بالسم والرصاص.. تعرف على وصية هتلر الأخيرة

فيديو

شراكة استراتيجية وضخ استثمارات.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيس وزراء اليابان

تبيع ولا تشتري.. إلى أين يتجه سوق الذهب بعد تذبذب الأسعار؟

حقيقة تصريحات شيخ الأزهر عن أسعار الحج

تحدي تيك توك لايف.. بلوجر سعودي يربح مليون دولار في دقائق| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ