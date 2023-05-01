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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب عين شمس تعلن تعليماتها بخصوص امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قالت  الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس ،  إن الكلية بصدد إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعد التأكد من وصول كافة المنهج الدراسي بالكامل لجميع الطلاب حيث يتم الاعلان عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الشهر الجاري .

 

وأشارت الدكتورة حنان كامل إلي ضرورة الإلتزام بالتعليمات التالية اثناء امتحانات الفصل الدراسي الثاني  :

لن يسمح للطالب بدخول الامتحان بعد مرو 15 دقيقة من بدء اللجنة 
ممنوع منعا باتا الدخول بالهاتف المحمول ووجوده مع الطالب سيعرضه للمساءلة القانونية 
الإلتزام بإرتداء الكمامة الطبية 
إستخدام الادوات الكتابية الشخصية 
الإلتزام بالتباعد الاجتماعي 
الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية مع الحرص على استخدام المطهرات

 

وكانت قد أعلنت اللجنة العلمية باتحاد طلاب كلية الآداب جامعة عين شمس عن إقامة مسابقة علمية بعنوان “سيف المعرفة”، وذلك في اطار اهتمام جامعة عين شمس بتعزيز تنافسية التعليم و البحث العلمي في البلاد، وإيماناً بأن التحول الرقمى بالجامعة يمثل المحرك الرئيسى لكل مجالات الخطة الاستراتجية التى وضعتها الجامعة بهدف الوصول لتصنيف عالمى متقدم يواكب مقومات التحول لجامعات الجيل الرابع.

 

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وأوضحت كلية الآداب جامعة عين شمس أن المسابقة تكون علي هيئة مواجهة بين الفرق والفريق الواحد مكون من 4 أفراد، والجوائز المالية لأول 3 مراكز في المسابقة.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب، وبالتعاون مع اتحاد طلاب كلية الآداب، حلمي أحمد رئيس الاتحاد، مروة محمد امين اللجنة العلمية، هنا حاتم أمين مساعد اللجنة العلمية.

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