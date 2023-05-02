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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مازال الوقت كافيا.. طرق صحيحة للمذاكرة قبل انطلاق الامتحانات 2023

طلاب مدارس
طلاب مدارس

قالت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إنه يجب على جميع الطلاب للاستعداد النفسي لامتحانات الفصل الدراسي الثاني والاستعداد لامتحانات نهاية العام لطلاب المدراس والثانوية العامة، مؤكدة أن العامل النفسي من أهم العوامل التى تؤثر بشكل كبير علي مستوي الطالب.
 

وأضافت الدكتورة سامية خضر، خلال تصريحاتها لصدى البلد أن طلاب الجامعات المصرية اكثر وعيا من طلاب الثانوية العامة لذلك يجب علي طلاب المراحل الأولى في التعليم الاهتمام بالمذاكرة.

  
وأشارت الدكتورة سامية خضر، إلى أن تقسيم المواد الدراسية أثناء المذاكرة شيء مهم للغاية.

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وأوضحت الدكتورة سامية خضر، أنه مازال هناك وقت كاف للمذاكرة والمراجعة لجميع الطلاب.

 

وتابعت سامية خضر، لا بد من تخصيص للمذاكرة مكانا هادئا ومرتبا، مع الابتعاد قدر الإمكان عما يشتت ذهن الطالب كالهاتف والتلفزيون والطعام ومكان النوم.

 

ونوهت إلي أن يجعل للطالب وقتا للمذاكرة الذي تكون فيه في أعلى درجات تركيزك على مدار اليوم سواء ليل أو نهار.
 

والالتزام بالنوم لوقتٍ كافٍ حوالي ٨ ساعات لأنها  تعطي عقل الطالب فرصة لعمل معالجة عميقة لما قمت بتحصيله طوال اليوم.
 

وقدمت أستاذة علم الاجتماع  نصائح لتنظيم وقت المذاكرة :
 

_ عمل جدول للمذاكرة 
 

_ مراجعة المنهج بشكل منتظم والاهتمام بجميع المقرات 
 

_ البعد عن الشائعات ومواقع التواصل الاجتماعي 
 

_ ضبط النفس والبعد عن التوتر 
 

_مراجعة المناهج بشكل يومي 
 

_تحديد وقت للمذاكرة
 

استاذ علم الاجتماع كلية التربية جامعة عين شمس جامعة عين شمس

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